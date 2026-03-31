Mercedes chce v Chebu otevřít závod na nákladní auta, zaměstná přes tisíc lidí

  16:29
Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) plánuje otevřít závod v Chebu. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů podle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba, uvedla společnost.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Výstavba nového montážního a výrobního závodu v Karlovarském kraji by měla začít příští rok a plný provoz by továrna mohla zahájit do roku 2030. Uskutečnění projektu podléhá schválení úřadů, mimo jiné i zastupitelstva města Chebu.

Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta je cílem projektu posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím optimalizace nákladů a efektivního řízení rostoucí komplexity výroby.

Rostoucí počet variant produktů podle společnosti vyžaduje větší flexibilitu a odolnost celé výrobní sítě, kterou má právě chebský závod doplnit. Novou lokalitu společnost vybrala, protože podle ní má výhodnou polohu z hlediska logistiky a nákladů.

V Chebu se plánuje montáž vozidel s konvenčními (dieselovými) i alternativními systémy pohonu. Lakované kabiny se budou do Chebu dodávat právě z německého závodu ve Wörthu. Právě ten zůstane i nadále ústřední a nejobjemnější částí výrobního řetězce firmy.

Pro Cheb bude příchod automobilky Mercedes-Benz Trucks znamenat i dotační programy pro rozvoj bydlení, dopravy a školství, věří starosta města.

