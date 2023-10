Hrajeme se synem, je dobrý v matematice, říká druhý vítěz zlaté mince

Od pondělí 9. října odstartovala na portálu iDNES.cz Megahra o peněžní prémie a zlaté mince z České mincovny. Každý den můžete hrát o finanční prémii 1 000 Kč, hlavní cenou jsou zlaté mince v hodnotě půl milionu korun. Každý týden hrajeme také o zlatou investiční minci v hodnotě 30 tisíc korun. V pořadí druhým vítězem této týdenní prémie se stal programátor a analytik Petr Matějka z Brna.

Gratulujeme k týdenní prémii! Jaký z ní máte pocit?

Hned je to pondělí příjemnější. Poslední mince do soutěže jsme sbírali se synem, tak ten z toho bude mít moc velkou radost.

Jak jste se o soutěži dozvěděli? Jste oba naši čtenáři?

Syn ještě ne, ale zaujala ho krásná grafika soutěže. Jde mu dobře matematika, tak si to hned začal počítat a soutěž ho úplně vtáhla. Posledních asi šestnáct mincí jsme ulovili spolu. Určitě bude nadšený, až mu to řeknu. Já pracuji jako programátor a na čtení všech rubrik nemám tolik času, nejvíce mě baví magazín Technet. Zajímají mě také Premium články a Ekonomika.

Bylo to pro vás první vítězství na iDNES.cz?

Snažil jsem se soutěžit i v minulosti. Mám účet Premium a přihlašuji se do různých soutěží. Toto je moje první větší výhra v životě. Dříve jsem si vsadil sportku a vyhrál pět stovek, ale tak vysokou hodnotu nikdy, je to úžasné.

Budete soutěžit i dál a pokusíte se o hlavní výhru?

Určitě budu, našlápnuto mám dobře.

Číst a vyhrát

Soutěž probíhá od pondělí 9. října 2023 do neděle 19. listopadu 2023. Podmínkou pro účast v soutěži je obecná registrace na iDNES.cz. V tomto termínu rozmísťujeme do náhodně vybraných článků napříč rubrikami symbol zlaté mince.

Sbírání bodů provedete kliknutím na obrázek mince. Každý sebraný zlaťák se vám započítává do denního a celkového skóre, které naleznete na své kartě hráče.

Čtenáři, kteří během dne nasbírají alespoň deset mincí, jsou zařazeni do slosování o denní prémii 1 000 Kč. Pokud se vám podaří během kalendářního týdne nasbírat sto mincí, můžete soutěžit o zlatou investiční minci Český lev 2023. Hmotnost této zlaté mince České mincovny s ročníkem 2023 činí jednu polovinu trojské unce a má přibližnou hodnotu 30 tisíc korun.

Dvojnásobek na iDNES Premium V článcích na iDNES Premium bude mít každá sebraná mince dvojnásobnou hodnotu! To znamená, že prémioví uživatelé se do slosování o zlaté mince dostanou rychleji. ButtonText podle stavu IP

Každý soutěžící, který do soutěžního formuláře nasbírá nejméně 600 mincí, postupuje do slosování o hlavní cenu, kterou je soubor zlatých investičních mincí České mincovny v celkové hodnotě 500 000 Kč (přesná hodnota se může mírně lišit, určuje se podle aktuální ceny zlata na trhu). Součástí tohoto souboru je i unikátní investiční mince Český lev 2023 s raženým hologramem proof.

Za každých dalších 600 nasbíraných mincí náleží soutěžícímu další postup do slosování o hlavní cenu. Např. pokud nasbírá 1 200 mincí, je ve slosování dvakrát, pokud nasbírá 1 800 mincí, pak třikrát a tak dále.

Od začátku soutěže jsme kromě dvou zlatých investičních mincí rozdali také čtrnáct výher v hodnotě 1 000 Kč, další losování probíhá vždy následující den v 10 hodin.

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., která najdete zde.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce 9. 10. 1 000 Kč Michal Novák 10. 10. 1 000 Kč Josef Machoň 11. 10. 1 000 Kč Josef Londa 12. 10. 1 000 Kč Marek Němeček 13. 10. 1 000 Kč Pavel Machovčák 14. 10. 1 000 Kč David Zimčík 15. 10. 1 000 Kč Kamil Preiss 16. 10. 1 000 Kč Aleš Čížek 17. 10. 1 000 Kč Petr Vlasák 18. 10. 1 000 Kč Štěpánka Hnízdilová 19. 10. 1 000 Kč Petr Čapek 20. 10. 1 000 Kč Leona Šímová 21. 10. 1 000 Kč Josef Červenec 22. 10. 1 000 Kč Kamil Úradník 23. 10. 1 000 Kč losujeme 24. 10. v 10:00 24. 10. 1 000 Kč losujeme 25. 10. v 10:00 25. 10. 1 000 Kč losujeme 26. 10. v 10:00 26. 10. 1 000 Kč losujeme 27. 10. v 10:00 27. 10. 1 000 Kč losujeme 28. 10. v 10:00 28. 10. 1 000 Kč losujeme 29. 10. v 10:00 29. 10. 1 000 Kč losujeme 30. 10. v 10:00 30. 10. 1 000 Kč losujeme 31. 10. v 10:00 31. 10. 1 000 Kč losujeme 1. 11. v 10:00 1. 11. 1 000 Kč losujeme 2. 11. v 10:00 2. 11. 1 000 Kč losujeme 3. 11. v 10:00 3. 11. 1 000 Kč losujeme 4. 11. v 10:00 4. 11. 1 000 Kč losujeme 5. 11. v 10:00 5. 11. 1 000 Kč losujeme 6. 11. v 10:00 6. 11. 1 000 Kč losujeme 7. 11. v 10:00 7. 11. 1 000 Kč losujeme 8. 11. v 10:00 8. 11. 1 000 Kč losujeme 9. 11. v 10:00 9. 11. 1 000 Kč losujeme 10. 11. v 10:00 10. 11. 1 000 Kč losujeme 11. 11. v 10:00 11. 11. 1 000 Kč losujeme 12. 11. v 10:00 12. 11. 1 000 Kč losujeme 13. 11. v 10:00 13. 11. 1 000 Kč losujeme 14. 11. v 10:00 14. 11. 1 000 Kč losujeme 15. 11. v 10:00 15. 11. 1 000 Kč losujeme 16. 11. v 10:00 16. 11. 1 000 Kč losujeme 17. 11. v 10:00 17. 11. 1 000 Kč losujeme 18. 11. v 10:00 18. 11. 1 000 Kč losujeme 19. 11. v 10:00 19. 11. 1 000 Kč losujeme 20. 11. v 10:00

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce od 9. do 15. 10. zlatá mince

za 29 000 Kč Petr Hlavsa od 16. do 22. 10. zlatá mince

za 29 000 Kč Petr Matějka od 23. do 29. 10. zlatá mince

za 29 000 Kč losujeme 30. 10. v 10:00 od 30. 10. do 5. 11. zlatá mince

za 29 000 Kč losujeme 6. 11. v 10:00 od 6. do 12. 11. zlatá mince

za 29 000 Kč losujeme 13. 11. v 10:00 od 13. do 19. 11. zlatá mince

za 29 000 Kč losujeme 20. 11. v 10:00

Hlavní výhra