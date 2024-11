„Milion ve zlatě? Nevěřím vám.“ Známe vítěze rekordního jackpotu Megahry

Hned po oznámení o výhře ve výši milionu korun ve zlatě od České mincovny bylo jasné, že se tomu 48letý čtenář Pavel Lintemer zdráhá uvěřit.

„Ne...“ reagoval bezprostředně. „Zatím vám moc nevěřím,“ dodal. Při vyslovení finální sumy peněz, kterou díky vítězství v Megahře o zlato získá, se mu doslova klepal hlas. „Opravdu milion ve zlatě?“ opakoval nevěřícně. „Asi vidíte, že mi trochu chybí slova,“ řekl se smíchem.

Výhru nečekal i kvůli tomu, že neměl žádnou speciální taktiku na sbírání mincí v článcích. „Říkal jsem si, že to prostě vezmu jednoduše, a každý den jsem zhruba dvacet minut odpoledne proklikal většinu článků na iDNES.cz,“ popsal svůj postup při sbírání. K úspěchu mu pomohlo i to, že je předplatitelem Premia, tudíž měl větší šanci na sesbírání maximálního možného počtu mincí.

„Na Premiu čtu hlavně rozhovory se zajímavými lidmi. Tam je jedno, co je to za rubriku,“ odtajnil. Mimo Premium má ale svou oblíbenou rubriku jasnou. „Je to sport. Nejvíce mě baví basketbal a cyklistika. To je pro mě srdcová záležitost,“ sdělil.

První velká výhra v životě

Podle slov Pavla Lintemera jde navíc o jeho úplně první výhru v životě. „Vzhledem k tomu, že je to první výhra v životě, tak se mi dost těžko popisují pocity,“ vyprávěl. „Kromě štěstí, které mě potkává s rodinou, je to ta největší výhra v životě,“ přiznal 48letý muž.

S manželkou má jedno dítě, výhra by tak teoreticky mohla být v budoucnu použitá jako investice do jeho blízkých. Na takové přemýšlení je ale podle vítěze ještě brzy. „Jak říkám, vzhledem k tomu, že jsem to vůbec nečekal, tak jsem o tom ani nepřemýšlel. Takže teď vůbec nevím, jak s výhrou naložím. Ale děkuji vám za skvělou zprávu,“ uzavřel Lintemer.

Týdenní výhra

Kromě jackpotu se stejně jako minule losovala i pravidelná týdenní výhra. Tu získala čtenářka Šárka Plechatová z Tábora. I pro ni bylo oznámení překvapením. „Moc jsem to nečekala. Hrála jsem totiž minule i předminule a nic z toho nebylo,“ popsala pravidelná čtenářka portálu iDNES.cz. I ona disponuje předplatným na Premiu, tudíž měla ve sbírání mincí výhodu.

„Nejvíce čtu hlavní zprávy a pak zajímavosti z magazínů,“ odkryla své preference. Kvůli Megahře ale zavítala i do jiných rubrik. „Všimla jsem si, že hodně mincí bylo i ve sportu,“ poukázala.

Vhledem k překvapivé výhře zatím podle Plechatové nebylo moc času na přemýšlení o naložení s výhrou. I tak by se ale nějaké výhody našly. „Nedávno jsem dětem pořizovala novou skříň. I když to nepokryje celou částku, tak se to hodí určitě,“ přiznala se smíchem.

Megahra o zlato probíhala na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz do 17. listopadu. Jackpot ve zlatých mincích nakonec činil milion korun. Slosováni byli všichni čtenáři, kteří dokázali ve článcích na portálech nasbírat tisíc mincí.