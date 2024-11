„Tolik jsem v životě nevyhrála, koupím si lázně.“ Známe další výherkyni Megahry

Třetí týdenní výhru 20 000 korun v Megahře o zlato si připisuje čtenářka Bohuslava Šrotýřová z Plzeňska.

„Je to určitě největší výhra, kterou jsem kdy získala. Občas zkouším nějaké křížovky nebo sudoku, ale tohle byla opravdu náhoda,“ prozradila paní Šrotýřová v rozhovoru po své výhře. „Mně už bylo 72 let, takže peníze pro mě nejsou na prvním místě, ale vždycky je příjemné vyhrát,“ popsala. Krátce po vylosování z osudí soutěžících byla paní Šrotýřová na cestě na pojišťovnu kvůli návrhu na rehabilitační léčbu.

Právě na tu by mohla peníze využít. „Lázně nejsou zadarmo, ani pokud máte pojišťovnu, takže bych to mohla částečně pokrýt. A pak mám taky samozřejmě vnoučata,“ předeslala možné plány. Jedna z vnuček prý dokonce stála za tím, aby paní Šrotýřová hru vůbec zkusila. „Navrtala mě do toho vnučka, viděla nějakou reklamu,“ přiznala.

Na iDNES.cz čte podle svých slov nejčastěji sport. „Zajímá mě hlavně moje oblíbená Viktoria Plzeň,“ sdělila čtenářka. I když považuje svou týdenní výhru za náhodu, zkusí zřejmě štěstí i v hlavní soutěži. Momentálně je v jackpotu zlato za víc než 900 tisíc korun. „Budu si to muset v hlavě ještě trošku přerovnat, ale můžu to zkusit,“ uzavřela.

Jak vyhrát?

Megahra o zlato probíhá na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz do 17. listopadu. Celkovou výhru určí sami čtenáři. Čím více se jich do soutěže zapojí, tím vyšší bude konečná částka, jackpot může přesáhnout i milion korun.

Soutěž je jednoduchá – v článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz najdete symbol zlaté mince. S každou nasbíranou mincí roste vaše šance na výhru. Denně rozdáváme 1 000 korun a každý týden prémii 20 000 korun. Abyste se do Megahry o zlato mohli zapojit, stačí se pouze registrovat na iDNES.cz.

Čtenáře, kteří nasbírají do konce soutěže 1 000 mincí, čeká slosování o hlavní výhru – zlaté investiční mince od České mincovny.