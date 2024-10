Kromě manželky a dětí je to moje největší výhra, říká vítěz týdenní Megahry

Třetí týdenní výhru 20 000 korun v Megahře o zlato si připisuje čtenář Richard Ščerba z Loun.

„Vůbec jsem nepředpokládal, že bych mohl vyhrát. Hrál jsem totiž už loni, a to mi to nevyšlo. Kromě toho jsem si nevěřil,“ reagoval čtenář Richard Ščerba po oznámení o vítězství v týdenní Megahře o zlato, která činí 20 000 korun.

Zlaté mince v článcích iDNES.cz podle svých slov sbíral průběžně, a to jak v bezplatných článcích, tak v Premiu. „Web iDNES.cz čtu pravidelně, ale předplatné mám teprve dva nebo tři roky,“ svěřil se. „Čtu zejména zprávy, zajímá mě, co je aktuální, a na Premiu čtu nějaké další zajímavé články,“ doplnil.

Štěstí v soutěžích podle svých slov Ščerba nemá, proto ani neplánoval, co by s případnou výhrou udělal. „Štěstí určitě nemám. Kdybych ho měl, tak vyhrávám průběžně, tohle byla náhoda, takže mám radost. Kromě manželky a dětí je to moje největší výhra,“ má jasno.

Plánuje soutěžit i o hlavní výhru, která nyní činí už přes 816 000 korun ve zlatě. „Teď už si věřím,“ zakončil. Další slosování proběhne už v pondělí 4. listopadu.

Jak vyhrát?

Megahra o zlato probíhá na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz do 17. listopadu. Momentálně je v jackpotu zlato více než za 816 000 korun a rekordní částka stále roste. Celkovou výhru určí sami čtenáři. Čím více se jich do soutěže zapojí, tím vyšší bude konečná částka, jackpot může přesáhnout i milion korun.

Soutěž je jednoduchá – v článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz najdete symbol zlaté mince. S každou nasbíranou mincí roste vaše šance na výhru. Denně rozdáváme 1 000 korun a každý týden prémii 20 000 korun. Abyste se do Megahry o zlato mohli zapojit, stačí se pouze registrovat na iDNES.cz.

Čtenáře, kteří nasbírají do konce soutěže 1 000 mincí, čeká slosování o hlavní výhru – zlaté investiční mince od České mincovny.