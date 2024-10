Vůbec jsem to nečekal, radoval se další výherce Megahry. Jackpot stále roste

Druhou týdenní výhru 20 000 korun v Megahře o zlato si připisuje čtenář z Ostravy.

„Vůbec jsem to nečekal, docvakal jsem to tam na poslední chvíli na konci týdne, že to třeba vyjde,“ reagoval čtenář. Přestože zlaté mince v článcích sesbíral až ve finiši, iDNES.cz čte pan Borovička podle svých slov už dlouho a pravidelně. Navíc má i předplacené Premium.

„Čtu to opravdu dlouho. Mám i dlouho předplatné, které rád využívám k některým dalším výhodám, jako je třeba televize Telly,“ svěřil se. Z rubrik ho nejvíce zajímá domácí a regionální dění. „Já jsem z Moravskoslezského kraje, a u vás se toho dočtu o našem regionu víc než třeba jinde,“ popsal.

Obecně má v soutěžích poměrně štěstí, což se potvrdilo i nyní. „Nějaké výhry už jsem měl. Kdysi jsem soutěžil přes internet, ale tato je určitě jedna z těch větších,“ svěřil se.

Za peníze z týdenní výhry si pan Borovička pořídí něco do domácnosti. V plánu má pokračovat dál a pokusí se i o celkovou výhru v soutěži. „Určitě budu pokračovat. Mincí je k nasbírání opravdu hodně, ale zkusím to,“ je připravený. Dalšího výherce týdenní prémie losujeme již další pondělí 28. října.

Jak vyhrát?

Megahra o zlato probíhá na portálech iDNES.cz a Lidovky.cz do 17. listopadu. Momentálně je v jackpotu zlato více než za 750 000 korun a rekordní částka stále roste. Celkovou výhru určí sami čtenáři. Čím více se jich do soutěže zapojí, tím vyšší bude konečná částka, jackpot může přesáhnout i milion korun.

Soutěž je jednoduchá – v článcích a rubrikách na iDNES.cz a Lidovky.cz najdete symbol zlaté mince. S každou nasbíranou mincí roste vaše šance na výhru. Denně rozdáváme 1 000 korun a každý týden prémii 20 000 korun. Abyste se do Megahry o zlato mohli zapojit, stačí se pouze registrovat na iDNES.cz.

Čtenáře, kteří nasbírají do konce soutěže 1 000 mincí, čeká slosování o hlavní výhru – zlaté investiční mince od České mincovny.