Druhý výherce v Megahře převzal osobně zlatou minci. iDNES.cz čte už 20 let

V říjnu odstartovala na portálu iDNES.cz Megahra o peněžní prémie a zlaté mince z České mincovny. Každý den můžete hrát o finanční prémii 1 000 Kč, hlavní cenou jsou zlaté mince v hodnotě půl milionu korun. Každý týden hrajeme také o zlatou investiční minci v hodnotě 30 tisíc korun. Jednu z nich si do vlastních rukou přebral také Petr Bibrle.

Jak dlouho jste soutěžil? Kolik jste toho na iDNES.cz stačil přečíst?

Čtu pořád, každý den. Musím tedy říct, že úplně od prvopočátku čtu hlavně Technet. Ten vždy byl, je, a doufám i bude hodně vzdělávací. Hodně jsem se tam naučil o počítačích, technologiích a podobně. Ten opravdu čtu tak 20 let určitě. Zajímá mě i sport, politika, protože to je nedílná součást našeho života.

Byla to náhoda, že jste se přihlásil do soutěže?

Nebyla to náhoda. Ta soutěž je dobře udělaná, tím, že čtu, tak to jedno kliknutí navíc pro mě neznamená žádný problém. Soutěž je tak vlastně součástí toho, co běžně dělám.

Budete v soutěži pokračovat?

Pokračuji, samozřejmě budu číst dál.

Jaký jste měl pocit, když jste zjistil, že jste byl vylosován?

Nejdřív jsem si po telefonu myslel, že jsem vyhrál denní výhru, tak jsem ani moc nejásal. Až když jsem si v emailu přečetl, že jsem vyhrál týdenní prémii, tak jsem měl radost, že jsem po dvaceti letech vyhrál takovou částku. Před těmi dvaceti lety jsem peníze z výhry použil na svatbu a musel jsem se oženit.

Jaké máte s výhrou plány teď?

Asi ji uložím mezi ostatní rodinné artefakty, které máme schované pro naše děti a další pokolení.

Číst a vyhrát

Soutěž probíhá od pondělí 9. října 2023 do neděle 19. listopadu 2023. Podmínkou pro účast v soutěži je obecná registrace na iDNES.cz. V tomto termínu rozmísťujeme do náhodně vybraných článků napříč rubrikami symbol zlaté mince.

Sbírání bodů provedete kliknutím na obrázek mince. Každý sebraný zlaťák se vám započítává do denního a celkového skóre, které naleznete na své kartě hráče.

Čtenáři, kteří během dne nasbírají alespoň deset mincí, jsou zařazeni do slosování o denní prémii 1 000 Kč. Pokud se vám podaří během kalendářního týdne nasbírat sto mincí, můžete soutěžit o zlatou investiční minci Český lev 2023. Hmotnost této zlaté mince České mincovny s ročníkem 2023 činí jednu polovinu trojské unce a má přibližnou hodnotu 30 tisíc korun. Právě takovou minci si převzal i Petr Bibrle.

Dvojnásobek na iDNES Premium V článcích na iDNES Premium bude mít každá sebraná mince dvojnásobnou hodnotu! To znamená, že prémioví uživatelé se do slosování o zlaté mince dostanou rychleji. ButtonText podle stavu IP

Každý soutěžící, který do soutěžního formuláře nasbírá nejméně 600 mincí, postupuje do slosování o hlavní cenu, kterou je soubor zlatých investičních mincí České mincovny v celkové hodnotě 500 000 Kč (přesná hodnota se může mírně lišit, určuje se podle aktuální ceny zlata na trhu). Součástí tohoto souboru je i unikátní investiční mince Český lev 2023 s raženým hologramem proof.

Za každých dalších 600 nasbíraných mincí náleží soutěžícímu další postup do slosování o hlavní cenu. Například pokud nasbírá 1 200 mincí, je ve slosování dvakrát, pokud nasbírá 1 800 mincí, pak třikrát a tak dále.

Od začátku soutěže jsme rozdali přes třicet výher v hodnotě 1 000 Kč, další losování probíhá vždy následující den v 10 hodin. Vylosovali jsme také pátého výherce zlaté investiční mince v orientační hodnotě 30 000 Kč.

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., která najdete zde.

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce 9. 10. 1 000 Kč Michal Novák 10. 10. 1 000 Kč Josef Machoň 11. 10. 1 000 Kč Josef Londa 12. 10. 1 000 Kč Marek Němeček 13. 10. 1 000 Kč Pavel Machovčák 14. 10. 1 000 Kč David Zimčík 15. 10. 1 000 Kč Kamil Preiss 16. 10. 1 000 Kč Aleš Čížek 17. 10. 1 000 Kč Petr Vlasák 18. 10. 1 000 Kč Štěpánka Hnízdilová 19. 10. 1 000 Kč Petr Čapek 20. 10. 1 000 Kč Leona Šímová 21. 10. 1 000 Kč Josef Červenec 22. 10. 1 000 Kč Kamil Úradník 23. 10. 1 000 Kč Lucie Blechová 24. 10. 1 000 Kč Michal Kotlář 25. 10. 1 000 Kč Tomáš Zahradník 26. 10. 1 000 Kč Josef Nádraský 27. 10. 1 000 Kč Lukáš Suchý 28. 10. 1 000 Kč Petr Kopřiva 29. 10. 1 000 Kč Daniel Kavan 30. 10. 1 000 Kč Bohuslav Picmaus 31. 10. 1 000 Kč Jarmila Fialová 1. 11. 1 000 Kč Petra Janáková 2. 11. 1 000 Kč Karin Pacholková 3. 11. 1 000 Kč Ladislav Triska 4. 11. 1 000 Kč Hana Křížová 5. 11. 1 000 Kč Jiří Stejskal 6. 11. 1 000 Kč Miloslav Hochmann 7. 11. 1 000 Kč Petra Kubková 8. 11. 1 000 Kč Jaroslav Berta 9. 11. 1 000 Kč Jana Pospíšilová 10. 11. 1 000 Kč Petr Šefránek 11. 11. 1 000 Kč Hana Suchardová 12. 11. 1 000 Kč Lubor Kotschy 13. 11. 1 000 Kč Karel Chmelík 14. 11. 1 000 Kč Drahomír Janíček 15. 11. 1 000 Kč losujeme 16. 11. v 10:00 16. 11. 1 000 Kč losujeme 17. 11. v 10:00 17. 11. 1 000 Kč losujeme 18. 11. v 10:00 18. 11. 1 000 Kč losujeme 19. 11. v 10:00 19. 11. 1 000 Kč losujeme 20. 11. v 10:00

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce od 9. do 15. 10. zlatá mince

za 29 000 Kč Petr Hlavsa od 16. do 22. 10. zlatá mince

za 29 000 Kč Petr Matějka od 23. do 29. 10. zlatá mince

za 29 000 Kč Radek Rosol od 30. 10. do 5. 11. zlatá mince

za 29 000 Kč Petr Bibrle od 6. do 12. 11. zlatá mince

za 29 000 Kč Pavla Švecová od 13. do 19. 11. zlatá mince

za 29 000 Kč losujeme 20. 11. v 10:00

Hlavní výhra