Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Jan Drahorád
  11:08
Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů páteční tiskové konference, které se zúčastnil předseda Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiří Janota.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

První výskyt zvířete je podle Janoty potvrzený už před dvěma týdny na Přerovsku, kde byl hlášený výskyt medvědice s medvídětem. Následovaly informace z Doupova na Karlovarsku o početnější skupině zvířat od vojáků. Správa tamního Vojenského újezdu vydala před týdnem zprávu, ve které apelovala na opatrnost. A naposledy na Pelhřimovsku, kde byl zaznamenán mladší medvěd.

„Máme podezření, že medvědi jsou do republiky dováženi a jsou záměrně někým vypouštěni,“ řekl předseda myslivců Janota.

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda je nepravděpodobné, že by medvědi byli z českých evidovaných chovů. Na ně mají povolení tři chovatelé, kteří mají dohromady šest medvědů. V cirkusech je jich pak na českém území sedm, po dvou až třech kusech, další jsou pak v zoologických zahradách. Myslivci nyní chtějí apelovat na státní orgány, aby se situaci skutečně věnovaly.

Migraci lze vyloučit

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve čtvrtek vydala prohlášení, že by, pokud se případy pozorování zvířat potvrdí, mělo jít o zvířata uniklá ze zájmového chovu. „Přirozenou migraci ze Slovenska nebo výskyt volně žijících medvědů na území ČR mimo oblast Beskyd či Bílých Karpat lze vyloučit,“ uvedla agentura. Podle ní v takovém případě nejde o jedince zvláště chráněného druhu. Janota naopak uvádí, že má několik právních analýz, které tvrdí opak.

Na Doupově je možná medvěd. Správa vojenského újezdu vydala varování

Pokud skutečně jde o medvědy, jsou to zvířata, která pocházejí z chovu a nevykazují tak svou přirozenou plachost vůči člověku, varuje agentura. „Jsou to zvířata s habituací na člověka jako zdroje příjmu potravy. Je tedy obtížné odhadnout jejich reakci při setkání s člověkem. Na místě je proto opatrnost. V případě blízkého setkání, kdy byste se s ním setkali napřímo (nikoli u auta nebo domu), se opatrně a pomalu vzdalte, nesnažte se s ním navázat kontakt a ihned volejte Policii ČR linku 158,“ upozorňuje Jindřiška Jelínková z AOPK ČR.

Kdo by mohl medvědy vypustit, není jasné. Janota poznamenal, že zájem na tom by mohly mít neziskové organizace snažící se o návrat velkých šelem do volné české přírody.

Veřejné finance se uzdravují. Šetřit se ale musí dál, apelují odborníci

Loňský rok přinesl zlepšení stavu veřejných financí, které pokračuje i letos, zhodnotila Národní rozpočtová rada, která má v popisu práce dohled nad rozpočtovou odpovědností státu. Pro udržení...

9. října 2025  12:32

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:19

