První výskyt zvířete je podle Janoty potvrzený už před dvěma týdny na Přerovsku, kde byl hlášený výskyt medvědice s medvídětem. Následovaly informace z Doupova na Karlovarsku o početnější skupině zvířat od vojáků. Správa tamního Vojenského újezdu vydala před týdnem zprávu, ve které apelovala na opatrnost. A naposledy na Pelhřimovsku, kde byl zaznamenán mladší medvěd.
„Máme podezření, že medvědi jsou do republiky dováženi a jsou záměrně někým vypouštěni,“ řekl předseda myslivců Janota.
Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda je nepravděpodobné, že by medvědi byli z českých evidovaných chovů. Na ně mají povolení tři chovatelé, kteří mají dohromady šest medvědů. V cirkusech je jich pak na českém území sedm, po dvou až třech kusech, další jsou pak v zoologických zahradách. Myslivci nyní chtějí apelovat na státní orgány, aby se situaci skutečně věnovaly.
Migraci lze vyloučit
Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve čtvrtek vydala prohlášení, že by, pokud se případy pozorování zvířat potvrdí, mělo jít o zvířata uniklá ze zájmového chovu. „Přirozenou migraci ze Slovenska nebo výskyt volně žijících medvědů na území ČR mimo oblast Beskyd či Bílých Karpat lze vyloučit,“ uvedla agentura. Podle ní v takovém případě nejde o jedince zvláště chráněného druhu. Janota naopak uvádí, že má několik právních analýz, které tvrdí opak.
Pokud skutečně jde o medvědy, jsou to zvířata, která pocházejí z chovu a nevykazují tak svou přirozenou plachost vůči člověku, varuje agentura. „Jsou to zvířata s habituací na člověka jako zdroje příjmu potravy. Je tedy obtížné odhadnout jejich reakci při setkání s člověkem. Na místě je proto opatrnost. V případě blízkého setkání, kdy byste se s ním setkali napřímo (nikoli u auta nebo domu), se opatrně a pomalu vzdalte, nesnažte se s ním navázat kontakt a ihned volejte Policii ČR linku 158,“ upozorňuje Jindřiška Jelínková z AOPK ČR.
Kdo by mohl medvědy vypustit, není jasné. Janota poznamenal, že zájem na tom by mohly mít neziskové organizace snažící se o návrat velkých šelem do volné české přírody.