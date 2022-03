Česká produkce medu byla podprůměrná. O ceně rozhodne i válka na Ukrajině

Předloni klesla úroda medu meziročně o 40 procent na necelých pět tisíc tun, což bylo podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) nejméně od roku 2002, od kdy úřad publikuje časové řady. Včelaři tehdy tvrdili, že šlo o nejhorší rok za poslední půl století.

Loňské počasí ale včelařům také nepřálo, statistici hovoří o úrodě 6 086 tun. To je proti pětiletému průměru předchozích let pokles o 37 procent. Jak řekla portálu iDNES.cz předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová, letos to také nevypadá s počasím dobře.

Problémem posledních let bylo podle ní studené jaro. „K tomu se přidružily nemoci a máte hned poloviční úrodu,“ řekla. Letos ale udává dlouhodobá předpověď také deštivý duben. „Byli bychom rádi, kdyby se to už zlomilo a měli jsme alespoň kolem těch osmi až devíti tisíc tun,“ doplnila.

„Loni i předloni bylo medu velmi podprůměrně z důvodu špatného počasí. Nelze říci, zda letos bude úroda lepší, nebo horší. Nejvíce záleží na počasí v době květu řepky, kdy včely sbírají nektar z řepkových květů. Pokud prší nebo více fouká, včely z úlu nevylétají a nektar nesbírají,“ řekl jednatel firmy Medokomerc Milan Špaček. Společnost je jedna z největších tuzemských firem specializujících se na výkup medu a jeho následný prodej.

„Jelikož je řepka velmi medonosná a má hojné zastoupení, je v Česku hlavní rostlinou na produkci medu. A pokud to vyjde špatně, jako tomu bylo poslední dva roky, pak je medu málo,“ vysvětlil Špaček.

Poslední dva roky bylo podle něj na českém trhu medu málo, stoupla proto jeho cena. Rostla také poptávka ve zbytku světa, hlavně kvůli koronavirové pandemii. „Letos kvůli válce na Ukrajině už světová cena opět roste a hrozí i nedostatek medu. Pokud bude podprůměrná snůška i letos, myslíme si, že cena českého medu opět poroste,“ doplnil.

Podle něj se zatím nedá odhadnout, jak válka letošní snůšky medu ovlivní. „Pevně ale věříme, že konflikt brzy skončí a ukrajinští včelaři se ještě letos vrátí ke své činnosti, která představuje významnou součást tamní ekonomiky. Pokud nebudou v dubnu a květnu oseta ukrajinská pole slunečnicí, znamená to výpadek 50 tisíc tun slunečnicového medu a nárůst světových cen medu,“ dodal.

Podle údajů statistiků stál med letos v lednu 248 korun za kilogram. Loni v lednu šlo o 240 korun za kilogram. „Liší se ceny mezi typy medů, jinak stojí lesní, jinak luční, je to velmi individuální. Obecně lze říct, že med na obchodních pultech je v průměru mírně levnější než ten od včelařů. Co se týče meziročního procentuálního růstu cen, v roce 2020 vzrostly ceny o pět procent oproti předchozímu roku, v roce 2021 se pak zvýšily o desetinu oproti roku 2020,“ uzavřel Špaček.

Medový obchod s Ukrajinou loni meziročně vzrostl na trojnásobek. Podle údajů ministerstva zemědělství se ho dovezlo za 142,7 milionu korun.

Podle dokumentu, který v roce 2016 schválila vláda, by mělo být v Česku ideálně kolem čtvrt milionu včelstev. Loni jich podle ČSÚ bylo 661 tisíc. Naprostá většina chovatelů v Česku je zájmová.