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Konec podezřele levných medů od anonymních včel. Zpřísní se pravidla prodeje

Jan Drahorád
  12:05
Od poloviny června začne platit novelizovaná vyhláška, podle které se bude muset na medu uvádět konkrétní stát, ze kterého pochází. Pokud bude z více zemí, bude se na etiketě psát procentuální podíl, uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci potravinový ombudsman Jindřich Fialka z ministerstva zemědělství.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Med je dlouhodobě jednou z nejfalšovanějších potravin. Staré etikety budou moci být vyprodané, nové medy ale už budou muset mít nové značení.

„V posledních letech narůstají dovozy medu do Česka za podezřele nízké ceny, které nemohou pokrýt ani samotné výrobní náklady, natož náklady na obalový materiál, dopravu, skladování a další nezbytné položky. Dlouhodobě proto apelujeme, aby dozorové orgány kontrolovaly, zda jde skutečně o med. Pokud umožníme, aby byly na našem trhu volně dostupné padělky, přispějeme tím k likvidaci našich včelařů a úbytku našich včelstev, čímž ohrozíme opylení a biodiverzitu krajiny. Vítáme proto změnu pravidel pro označování medu, která falšování medu ztíží,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

ČR už není v medu soběstačná. Ubylo včel a smrku, přibývá medu z dovozu

Podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky budou mít spotřebitelé více informací. „Věřím, že jasnější označování přispěje k větší přehlednosti trhu a umožní spotřebitelům činit kvalifikovanější rozhodnutí při výběru potravin,“ sdělil.

Předseda Komoditní rady pro včely a med při Agrární komoře ČR Stanislav Jaš očekává do budoucna další nárůst dovozů medu, kvůli uzavřené smlouvě mezi EU a státy Jižní Ameriky, tzv. Mercosurem. Současná bezcelní kvóta do EU činí 7,5 tisíce tun, od roku 2031 by to mělo být až 45 tisíc tun. Z Ukrajiny se pak může dovézt bez cla 35 tisíc tun medu.

Podle Jaše již čtvrtým rokem klesají v ČR počty včelařů i včelstev. „Ze země, která tradičně med vyvážela, jsme se stali dovozovou zemí,“ řekl. Podle něj byla soběstačnost ČR předloni podle posledních údajů 67procentní, každý obyvatel ho snědl zhruba kilogram. Podle údajů komory se ho loni vyrobilo 5 202 tun, dovoz činil 6 312 tun, naopak se ho vyvezlo přes 1 015 tun.

Ceny dovozového medu jsou podle něj daleko nižší, než za kolik se dá produkovat med v ČR. Kromě Číny se do republiky dováží med například také z Argentiny.

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