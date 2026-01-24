Každá ze značek vyrostla jiným způsobem, má jinou filozofii výroby, jiný vztah k exportu i odlišné technologické zázemí. Spojuje je ale mimořádná obliba jejich dortů u českých spotřebitelů a schopnost dlouhodobě růst v jednom úzkém segmentu. Začátky byly v obou případech překvapivě podobné – malé, osobní a nejisté.
Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku
Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...
Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku
Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...
Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci
Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...
Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění
Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...
Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice
Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...
CSG posiluje vliv v Evropě. Stala se členem prestižní obranné asociace ASD
Průmyslová skupina CSG Michala Strnada získává silnější hlas na evropské úrovni. Po jednomyslném schválení Radou se stala členem Asociace evropského leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu...
Česko patří dortům z medu. Jak východní receptury dobyly svět
Medový dezert se stal před více než dvaceti lety jedním ze symbolů tuzemské cukrařiny. Přestože je původem z východu, právě v Česku vznikly dvě silné značky, které dokázaly tradiční recept proměnit...
Méně míst v prémiových třídách. Recept na nižší emise existuje, zjistila studie
Letadla se řadí mezi emisně nejnáročnější způsoby dopravy. Experti nyní zjistili, že klimatické důsledky letecké přepravy by přitom mohly být mnohem menší. Stačilo by zrušit prémiová sedadla,...
McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy
Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...
Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění
Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...
Delta spadla z trůnu. Nejlepšími aerolinkami v USA jsou Southwest Airlines
Nejvyšší příčku mezi americkými aerolinkami v roce 2025 obsadila podle portálu The Wall Street Journal společnost Southwest Airlines se sídlem v Dallasu. Dopravce tak ukončil čtyřletou nadvládu...
Musk se vrací do politiky. Podpoří republikány, myšlenka vlastní strany je ta tam
Elon Musk se vrací na americkou politickou scénu. Jen pár měsíců před volbami do Kongresu se rozhodl opět výrazně finančně podpořit republikánskou stranu. Jeho slova z loňského roku, kdy tvrdil, že...
Uhlíková dlaha pro Výtoň. Železničnímu mostu prodlouží životnost do generální opravy
Železniční most na pražské Výtoni čeká v létě částečná rekonstrukce, která by měla o pár let prodloužit jeho životnost, než dojde k jeho definitivní opravě a slibovanému prodloužení životnosti o...
TikTok uzavřel dohodu s USA. Vyhnul se tak hrozícímu zákazu v zemi
Čínský vlastník sociální sítě TikTok, společnost ByteDance dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s většinovým podílem amerických investorů, aby se vyhnula zákazu TikToku...
Ani loňský rok dlouhodobému propadu gastra nepomohl. Profitují kavárny
Rok 2025 potvrdil proměnu českého gastra. Celý sektor sice meziročně vzrostl jen o dvě procenta, výrazně se ale dařilo kavárnám s devítiprocentním růstem tržeb a prémiovým restauracím se sedmi...
Vstup CSG na burzu? Stane se globálním lídrem trhu se zbraněmi, tvrdí experti
Na amsterdamskou burzu Euronext v pátek vstupuje jedna z nejvýraznějších českých společností posledních let, zbrojařsko-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) vlastněná Michalem Strnadem. Jde...