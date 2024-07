Lidé prosázeli na fotbal čtyři miliardy. Částka překonala šampionát v Kataru

Zároveň zhruba o miliardu korun přesáhly sázky na letošní mistrovství světa v hokeji pořádaném v Česku. Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří oslovených ČTK. Mezi nejvíce sázené zápasy Eura patřily duely Česka s Portugalskem, Francie s Rakouskem a finálový střet Španělska s Anglií.

Největší objem sázek při mistrovství Evropy zaznamenal Tipsport, a to v hodnotě téměř 2,2 miliardy korun. U Chance, která patří do stejné skupiny, si lidé vsadili za 403 milionů korun a u Fortuny se uzavřely sázky za více než 1,4 miliardy korun. Významným prvkem, který zájem sázkařů ovlivnil, byla podle Tipsportu i účast fotbalistů Česka a Slovenska na šampionátu. V kurzovním sázení se ale projevilo také to, že letošní rok je supersportovní a Euru předcházelo populární mistrovství světa v hokeji či tenisové grandslamy.

Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina zůstali z pohledu bilance nakonec v plusu bookmakeři, každopádně díky taktice řady sázkařů, kteří často i za vyšší vklady a s úspěchem zkoušeli překvapivé remízy, nebylo vítězství bookmakerů tak výrazné. Pro sázející bylo úspěšné podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové evropské finále. O víkendu 76 procent tipovalo správně Španělsko coby mistra, 16 procent mířilo na remízu a osm procent sázkařů věřilo Anglii, která Španělům nakonec podlehla.

Nejvyšší sázka: vyplacena

Na finálový duel byla také uzavřena nejvyšší sázka, která také nakonec skončila jako výherní. U Tipsportu si sázející vsadil za 1,24 milionu korun na vítězství Španělska v základní hrací době a díky kurzu 2,48:1 vyhrál přes tři miliony korun. U Chance zas člověk vsadil 474 744 korun na výhru Španělska takzvaně do rozhodnutí, tedy i po skončení základní hrací doby, a vyhrál téměř 800 000 Kč. Jednu z nejvyšších výher nabídl i zápas Švýcarska s Německem, kde sázkař vsadil u Fortuny 450 000 korun na remízu v kurzu 3,8:1 a vyhrál 1,71 milionu korun.

Na dosud nejvíce sázenou jednorázovou sportovní akci, předloňské fotbalové mistrovství světa v Kataru, se v Česku uzavřely sázky za zhruba 3,6 miliardy korun. Fortuna i celá skupina Tipsport na letošním evropském šampionátu čísla z roku 2022 překonaly. Fortuna nakonec o jednotky milionů a Tipsport o nižší stovky milionů korun.

Fotbal je obecně v Česku nejvíce sázeným sportem vůbec. Oslovené sázkové kanceláře už dříve uvedly, že například sázky na tenisový Wimbledon, který byl letos oblíbený také kvůli úspěchu Barbory Krejčíkové, byly proti letošnímu Euru zhruba třetinové až čtvrtinové.

Na minulé mistrovství Evropy ve fotbale konané v roce 2021 vybraly sázkové kanceláře zhruba tři miliardy korun. Sázky na minulé letní či zimní olympijské hry činily zhruba přes miliardu korun.