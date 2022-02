Na kvalitu v McDonald’s bude dohlížet šéfkuchař Forejt. Upsal se na tři roky

V průběhu prvního roku spolupráce se Forejt zaměří především na dodavatele a suroviny, odkryje tajemství legendárních hranolek, jak přesně a z čeho se připravují burgery, zajede na pole i pastviny. Tím, o co se bude Forejt zajímat jako první, jsou brambory.

„Netajím se tím, že jsem fanoušek McDonald’s a rád tam jím. Hlavním důvodem je ale to, že chci vyvrátit některé konspirační teorie o různých pokrmech. Objevují se totiž názory, že hranolky nejsou z brambor, ale z různých náhražek,“ řekl Přemek Forejt při osobní ochutnávce burgerů podávané v původní, ale i nové receptuře.

Nevinné popíchnutí

Z nevinného popíchnutí ze strany šéfkuchaře-celebrity vznikla nová spolupráce. Forejt v průběhu února navštívil několik olomouckých podniků, v nichž vyzkoušel snídaňovou nabídku. Nevynechal ani místní McDonald’s, kde ale tak trochu polemizoval nad zdejšími hranolky.

„Mám je strašně rád, ale už nějakou dobou mi vrtalo hlavou, jak to, že všude vypadají a chutnají stejně, a to už řadu let. A tak jsem Mekáč na Instagramu trochu popíchl,“ říká Přemek Forejt.

Vše pak zveřejnil na sociálních sítích, kde také společnost označil a její reakce na sebe nechala čekat. „Přemkovo pošťouchnutí nás překvapilo a zároveň pobavilo. Říkali jsme si, jak jej přesvědčit, že naše hranolky jsou opravdu jen z brambor? Došli jsme k jedinému možnému závěru – vše mu osobně vysvětlit a ukázat. Kolem našeho jídla panuje hodně mýtů a jsme rádi, že téma otevřela zrovna takováto osobnost české gastronomie,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s ČR a SK. Společnost reagovala pozvánkou do kuchyně, a tak se pomalu začala rýsovat nečekaná spolupráce.

McDonald’s v posledních třech měsících začal pracovat s novými technologiemi, upravil přípravu svých burgerů a zlepšil celkový dojem a chut' nabízených pokrmů. Velké změny se tak dočkaly tři jejich lídři Double Cheeseburger, McRoyal a Big Mac.

„Ačkoliv jde o zdánlivě malé změny, které zahrnují například nový způsob přípravy masa a cibule nebo novou recepturu žemlí, výsledkem je nový a harmonický chuťový profil našich hovězích burgerů říká manažer rozvoje provozu McDonald’s ČR a SK Tibor Neizer.