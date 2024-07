Trabant, umyvadla, kočárky. Trash Patrols celoročně uklízejí města i lesy

Trash Patrols, neboli uklízecí čety složené ze zaměstnanců restaurací McDonald’s, jejich rodinných příslušníků a dalších dobrovolníků, se pravidelně zapojují do iniciativy Ukliďme Česko. Zároveň ale pořádají i vlastní úklidy. Po celý rok se tak pouštějí do čištění měst, parků a lesů.

„Je neuvěřitelné, s jakou vervou se letos do úklidu naši zaměstnanci pustili. Je vidět, že pro nás všechny v McDonald’s slova jako udržitelnost a ekologie nejsou jen prázdné korporátní fráze, ale skutečně nám záleží na tom, aby nejen okolí našich restaurací bylo bez všemožných odpadků. Sluší se všem zaměstnancům a ostatním dobrovolníkům, kteří se letos zapojili, poděkovat a smeknout před jejich zapálením pro věc,“ říká PR manažerka společnosti McDonald’s ČR/SK Lucia Poláčeková.

Premiantem a dosavadním rekordmanem ze 49 zapojených poboček je letos Plzeň Rondel. Její zaměstnanci společně s dalšími dobrovolníky už nasbírali celých devět pytlů odpadu. K tomu přidali i starý nákupní košík. O překvapivé nálezy ostatně nebyla nouze po celé republice – Trash Patrols si na své konto připsaly takové perličky jako části trabantu, zbytky dětských kočárků, pneumatiky, židle, umyvadla, hrnce nebo matrace. Někdy je to až k nevíře, co všechno dokážou lidé do přírody vyhodit.

Že záleží jak na kvalitě produktů, tak na životním prostředí, McDonald’s ukazuje už dlouho. Samotný projekt Trash Patrols v současné podobě vznikl v roce 2020 a je součástí dlouhodobé strategie společnosti pro šetrnější podnikání. Udržitelnost je ostatně jedním z velmi významných závazků McDonald’s. Bonusem je, že projekt cílí i na zákazníky a širokou veřejnost, snaží se je inspirovat k ohleduplnosti vůči přírodě a celé planetě. Počty zapojených lidí i nasbíraných pytlů odpadu ukazují, že se to daří.

„Trash Patrols jsou opravdu autonomní, restaurace si samy rozhodují, kdy, kde a zda se do úklidu zapojí. Je na nich, jestli se zúčastní několikrát do roka, nebo třeba vůbec. McDonald’s zde funguje jako motivátor, který dvakrát ročně vyzývá restaurace, aby se zapojily do úklidové iniciativy při akci Ukliďme Česko. Je skvělé, že je každý rok tak velký zájem,“ dodává Poláčeková.