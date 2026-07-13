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Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Veronika Bělohlávková
Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně na hygienu, kontrolu teplot a hlídání doby spotřeby.
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Snídaně První nabídka dne

Snídaňová menu jsou v restauracích McDonald´s oblíbená. (29. května 2026)

Den v McDonald’s začíná snídaněmi, které mají v nabídce pevné místo. V Česku se podávají do 10.30. Jejich základ tvoří vejce, pečivo, sýr a maso. Nejčastěji jde o anglický muffin, sázené vejce nebo míchaná vajíčka, plátkový čedar a vepřové maso, kuřecí maso či anglickou slaninu. Nabídku doplňuje zelenina a smažené bramborové placky hash browns.

Bezpečnost a kvalita se tu hlídá hned od snídaňového provozu restaurace. Systém HACCP kontroluje teplotu hotových vajec. Příprava míchaných a sázených vajec probíhá v každé restauraci z čerstvě rozklepnutých vajec z české společnosti Schubert, která spolupracuje s tuzemskými farmáři. Těch jedna provozovna spotřebuje měsíčně okolo šesti tisíc kusů.



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Témata: McDonald's, časovač

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