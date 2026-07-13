Snídaně První nabídka dne
Den v McDonald’s začíná snídaněmi, které mají v nabídce pevné místo. V Česku se podávají do 10.30. Jejich základ tvoří vejce, pečivo, sýr a maso. Nejčastěji jde o anglický muffin, sázené vejce nebo míchaná vajíčka, plátkový čedar a vepřové maso, kuřecí maso či anglickou slaninu. Nabídku doplňuje zelenina a smažené bramborové placky hash browns.
Bezpečnost a kvalita se tu hlídá hned od snídaňového provozu restaurace. Systém HACCP kontroluje teplotu hotových vajec. Příprava míchaných a sázených vajec probíhá v každé restauraci z čerstvě rozklepnutých vajec z české společnosti Schubert, která spolupracuje s tuzemskými farmáři. Těch jedna provozovna spotřebuje měsíčně okolo šesti tisíc kusů.