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Peníze na bezpečný účet? Nesmysl. Expert odhaluje triky internetových podvodníků

  10:00
Každý šestý Čech už přišel při online nákupech o peníze. Internetoví podvodníci dnes sází na spěch a důvěru. Jak fungují falešní bankéři, podvodné e-shopy nebo bazarové pasti, do kterých denně padají tisíce lidí? Hostem podcastu Industrial je etický hacker a bezpečnostní expert mBank Tomáš Mika, který vysvětluje, proč jsou online podvody stále sofistikovanější a jak se jim bránit.

V Česku je 67 tisíc e-shopů, v počtu e-shopů na hlavu jde tak o světový unikát. To samozřejmě láká internetové podvodníky všeho druhu. Nejčastěji se setkáme s podvodnými e-shopy, falešnými policisty nebo bankéři, kteří se člověka snaží donutit pod záminkou napadení bankovního účtu k převedení peněz, nemalé procento podvodů se děje na bazarech a platformách se zbožím z druhé ruky. Jen za tento rok má nepříjemnou zkušenost s podvodným e-shopem už 25% Čechů.

Příliš velká sleva, běžně vyprodané zboží a okamžité odeslání, už to zní příliš dobře na to, aby to mohla být pravda. „Spousta lidí se rozhoduje pouze na základě nejnižší ceny, kterou najdou nebo podle toho, že je zboží okamžitě dostupné,“ říká host podcastu Industrial Tomáš Mika. „Právě v podobných situacích by se nám mělo rozsvítit varovné světlo. Jenže místo toho se zaradujeme, že jsme našli například telefon, který běžně není k sehnání a ještě za super cenu,“ říká Mika.

Každý šestý nakupující už přitom přišel na podvodném e-shopu o peníze. Sami tomu občas nevědomky jdeme naproti, dle nejnovějších dat z průzkumu výzkumné agentury Focus pro mBank od totiž jen 25% nakupujících řeší známost e-shopu.

Jak si e-shop prověřit

Jako základní krok k prověření bezpečnosti je zkontrolovat si, jak dlouho daný e-shop funguje na trhu. To často napoví víc, než recenze, které mohou být falešné. Druhým krokem je zkontrolovat certifikát zabezpečení, tedy zabezpečení protokolu https před samotnou adresou webu. Odborníci doporučují při online platbách využívat bezpečnostní prvky, které dnes banky nabízejí – od nastavení limitů na kartách až po speciální virtuální karty určené pouze pro internetové nákupy, které fungují odděleně od běžného účtu a dokážou výrazně omezit případné škody při zneužití údajů.

„Rovněž si můžeme u registrátora domény zjistit, na koho je doména registrovaná a jak dlouho. Pokud existuje třeba pět deset let, tak je mnohem důvěryhodnější, než doména, která existuje týden,“ dodává bezpečnostní expert. Dlouhé seznamy podezřelých a nedůvěryhodných e-shopů uveřejňuje rovněž Česká obchodní inspekce.

Aktuální statistiky ukazují, že online více nakupují ženy, než muži, ukazují však také, že jsou ženy obezřetnější a více se podvodů obávají. „Nejhorší, co si člověk může říct je, že jemu se to stát nemůže, že podvod bezpečně pozná,“ říká Tomáš Mika. Ve své praxi se s tím setkává denně.

Peníze na kartu? Nesmysl

V současnosti roste obliba nejrůznějších online bazarů s oblečením z druhé ruky, elektronikou či knihami, čehož jsou si podvodníci dobře vědomi.

„Podvody u bazarů nejčastěji fungují tak, že vy něco prodáváte, podvodník vás kontaktuje většinou velmi rychle po vyvěšení inzerátu. Hned chce nakoupit a aby to údajně urychlil, pošle pro to kurýra. Vám zašle odkaz, kam máte zadat adresu a platební údaje k vaší kartě. Už to je často známka toho, že jde o podvod. Peníze na kartu? Nesmysl,“ vysvětluje host.

Falešná policie a bankéř

Do pětice nejčastější podvodů pak bezesporu spadají rovněž podvodné telefonáty od lidí, co se představí jako policejní důstojník či bankéř. Ti dotyčného informují o podezřelých transakcích na jeho účtě a žádají o součinnost.

„Podvodníci dnes posílají i své padělané služební průkazy a snaží se lidi dotlačit k tomu, aby jim poslali peníze na nějaký bezpečný účet,“ dodává host. „Pracují ve skupinkách, nejdříve vám zavolá policista, pak bankéř, který jeho teorii potvrdí. Podobné je to i s falešnými investicemi.“

Nejde přitom o podvod malé skupinky lidí, nýbrž leckdy o rozsáhlou zločineckou praxi. Podvodníci mají doslova callcentra, do nichž si najímají rodilé mluvčí všech jazyků, aby odbourali podezření z přízvuku. Jsou to skupiny velice organizované a jsou schopné investovat velké peníze do nejmodernějších technologií právě proto, aby v lidech vzbudili důvěru či naopak vyvolali strach.

Lze podvodům zabránit?

„Jako banka se samozřejmě snažíme jít s dobou a pracovat na zabezpečení systémových nástrojů a posilovat obranné mechanismy jako je třeba právě ověření volajícího. Když vám volá někdo z banky, můžete po něm chtít, aby vám poslal požadavek do mobilní aplikace na ověření. Díky tomu vidíte, že opravdu mluvíte ze zástupcem mBank a nikoliv podvodníkem, který se za banku jen vydává. Plus se snažíme edukovat a informovat o tom, jak se bránit,“ říká bezpečnostní expert.

Protože pořád platí, že nejslabším článkem je člověk. Jak online podvody mění svět AI? Do jakých pastí padáme nejčastěji a jak se proti podvodům bránit? Poslechněte si dnešní díl podcastu Industrial.

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