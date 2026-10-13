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Maximální ceny pohonných hmot vzrostou

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  14:37
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
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Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,61 koruny za litr. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat nanejvýš za 47,21 koruny za litr, o 36 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Cenové stropy se nevztahují na prémiová paliva.

Cenové stropy nepřetržitě rostou od pátku. Maximální přípustná cena benzinu nyní bude nejvyšší od začátku regulace. U nafty se přiblíží dosud nejvyšší hodnotě z 1. října, kdy bylo možné diesel prodávat za 48,72 koruny za litr.

Regulace cen pohonných hmot platí od začátku října, vláda k ní přistoupila kvůli rychlému zdražování paliv v předchozích měsících. Opatření má platit do konce měsíce. Cenové stropy stanovuje ministerstvo financí vždy na následující den. Na dodržování maximálních cen dohlíží Specializovaný finanční úřad.

Vládní zastropování cen pohonných hmot se vrací. Platit začne od října

Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.

K regulaci cen paliv vláda přistoupila i letos na jaře, využívala při tom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.

Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu. Kvůli složité situaci v průlivu zdražila ropa na světových trzích, což se promítlo i do cen paliv.

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