Pumpaři mohou o víkendu zdražit. Nejvyšší povolená cena nafty se zvýší o 82 haléřů

Autor: ,
  14:56
Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se proti čtvrtku zvýší o 82 haléřů na 42,86 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za 42,19 koruny za litr, tedy o 58 haléřů dráž než dnes. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo až v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.

Průměrné ceny pohonných hmot v Česku v minulých dnech v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se podle čtvrtečních dat CCS prodával v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr.

Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Česko na špici zdražování

Podle úterních údajů Eurostatu vzrostly ceny nafty v Česku v březnu ve srovnání s únorem o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc stouply o 14,6 procenta, což značí čtvrtý nejvyšší meziměsíční nárůst mezi zeměmi EU. Podle analytiků šlo o důsledek zranitelnosti tuzemského trhu i pozdější reakce české vlády.

Česko jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot, řekl Havlíček

Vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala na 12,84 Kč za litr. Opatření by měla platit zatím do konce dubna, vláda jejich další účinnost vyhodnotí na konci tohoto měsíce.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Vstoupit do diskuse

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Nejčtenější

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Tykačův spor se španělským gigantem eskaluje. Pošle ho do exekuce

Pavel Tykač

Jednomu z největších českých byznysmenů v Česku Pavlu Tykačovi dochází trpělivost se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica, S.A. Ten jeho firmám Venten Management a Lexburg Enterprises...

Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí

Robotický odpadkový koš P.E.P.E byl firmou M2C poprvé nasazený v obchodním domě...

Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze...

24. dubna 2026  13:49

Nová dceřiná firma by měla vzniknout do roka, plánuje vedení ČEZ

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a předseda představenstva...

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...

24. dubna 2026  9:39,  aktualizováno  12:33

Konec levného létání? Co všechno lze čekat kvůli nedostatku leteckého paliva

Komentář
Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody ve...

Ruch na obloze v některých koutech světa pomalu utichá. Například německý dopravce Lufthansa oznámil, že od května zruší dvacet tisíc původně plánovaných letů. Jde o jeden z největších výpadků...

24. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

ČEZ a Rolls-Royce uzavřely dohodu o modulárních reaktorech. První by měl stát v Temelíně

SMR je jaderný štěpný reaktor, který má menší rozměry a výkon než konvenční...

Zástupci energetické skupiny ČEZ uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a...

24. dubna 2026  11:43

Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z...

23. dubna 2026  14:29,  aktualizováno  24. 4. 9:42

Španělsko vsadilo na vítr. Jak se vyrábějí lopatky pro obří větrníky

Na kraji výrobního areálu společnosti Vestas ve španělském Daimeilu je...

Suchou větrnou náhorní plošinu La Mancha nacházející se ve vnitrozemí Španělska proslavil Don Quijote a historické větrné mlýny. Dnes dominují této oblasti turbíny větrných elektráren. Vítr stabilně...

24. dubna 2026

Půdu v Česku investoři skupovat nebudou, mimo EU je to jednodušší, říká odborník

Premium
Předseda JTZE Jan Šimek

Místo nákupu farem si je pronajímáme, říká v rozhovoru s iDNES.cz předseda JTZE Jan Šimek. V Česku podle něj nejsou největší farmy v Evropě, podle tržeb jsou větší například ve Francii. A zavedl by...

24. dubna 2026

Nůžky mezi bohatými a chudými se dál rozevírají. Miliardářů přibývá, říká analýza

„Lidé proti miliardářům“, hlásá transparent jednoho z účastníků protestu proti...

Miliardářů ve světě dál přibývá a podle všeho tento trend v příštích letech nepoleví. Analýza společnosti Knight Frank ukazuje, že do roku 2031 by jich mohlo být na celém světě více než čtyři tisíce....

23. dubna 2026

Etiopie staví největší letiště Afriky. Bude plné zahrad, ročně odbaví 110 milionů lidí

V Etiopii staví doposud největší africké letiště.

V Etiopii staví doposud největší africké letiště. Má zjednodušit přestupy po kontinentu, které cestující nyní absolvují hlavně v evropských městech. Práce na projektu, jehož náklady dosahují 12,5...

23. dubna 2026  19:37

Akcionáři Warner Bros schválili převzetí Paramountem za 110 miliard dolarů

Logo společnosti Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu Kč). Informovaly o...

23. dubna 2026  18:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.