Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo až v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.
Průměrné ceny pohonných hmot v Česku v minulých dnech v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se podle čtvrtečních dat CCS prodával v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr.
Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Česko na špici zdražování
Podle úterních údajů Eurostatu vzrostly ceny nafty v Česku v březnu ve srovnání s únorem o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc stouply o 14,6 procenta, což značí čtvrtý nejvyšší meziměsíční nárůst mezi zeměmi EU. Podle analytiků šlo o důsledek zranitelnosti tuzemského trhu i pozdější reakce české vlády.
Česko jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot, řekl Havlíček
Vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala na 12,84 Kč za litr. Opatření by měla platit zatím do konce dubna, vláda jejich další účinnost vyhodnotí na konci tohoto měsíce.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.