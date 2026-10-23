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Pivovar Matuška chystá dva nové podniky. Otevře hudební bar, přibude i restaurace

Veronika Bělohlávková
  18:00
Daniel Korcsmáros, který skupinu Máma Matuška vede a spolumajitel Pivovaru...

Daniel Korcsmáros, který skupinu Máma Matuška vede a spolumajitel Pivovaru Matuška Adam Matuška. (23. října 2026) | foto: Pivovar Matuška

Tým Adama Matušky, který v prosinci otevírá nový podnik v Pasáži Lucerna. (23....
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Pivovar Matuška plánuje otevřít dva nové pražské podniky. V pasáži Lucerny má v prosinci vzniknout podnik Stereo Matuška, bar zaměřený na poslech hudby z vinylových desek. Druhým projektem bude restaurace Krystal Vinyl, která které vznikne díky proměně zavedeného karlínského bistra Krystal.

Stereo Matuška vznikne v prostorách někdejšího pivního podniku Valhala v pasáži Lucerna. Vedle piva zde budou hosté moci poslouchat hudbu z vinylových desek, a to přímo v podniku i ve sluchátkách při práci na počítači. Přes den má být v nabídce také káva a české koláče.

„Hlavní roli bude hrát hudba, především kvalita zvuku. Chceme pouštět desky z vinylů a mít několik gramofonů,“ řekl Adam Matuška, spolumajitel pivovaru.

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Podle něj má vinylová sbírka fungovat podobně jako knihovna. Hosté budou moci procházet desky a narazit i na hudbu, kterou by si ve streamovacích službách sami nevyhledali.

„Spotify a další streamovací služby nám často říkají, co máme poslouchat. Když člověk prohrabává desky, může narazit na něco, co by ho nenapadlo si pustit. Může to být soundtrack, který mu připomene nějakou písničku,“ popsal Matuška.

Pivovar už pro podnik nakupuje desky v Praze i v zahraničí. Z New Yorku si například přivezl zhruba stovku vinylů. Ve sbírce mají být interpreti jako Bruce Springsteen nebo Michael Jackson i hudba z filmu Hříšný tanec.

Večer se má Stereo Matuška proměnit v prostor s živou hudbou. V programu počítá například s harmonikou, pianem nebo sólovým hudebníkem s kytarou. Vedle piva Matuška bude na čepu také Guinness.

„Irish pub je jen přirovnání. Chceme tam mít české koláče a české věci, ale propojit to nejlepší z Čech, Irska a Japonska. Vinylové bary ostatně vznikly právě v Japonsku,“ uvedl Matuška.

Restaurace s osmdesátkovou hudbou

Druhý podnik Krystal Vinyl vznikne úpravou současného Krystal Bistra. Nepůjde o bar, ale o restauraci otevřenou na obědy i večeře. Zachová kuchyni, měnit se má interiér a celková atmosféra podniku.

I zde budou vinylové desky a gramofony, místo živé hudby však bude hrát DJ. Hudební program má být zaměřený hlavně na disco ze 70. a 80. let.

„Má to být místo, kam bych ve svých 36 letech vzal holku na rande a byl na to pyšný. Člověk se dobře nají, dá si dobré víno, hraje disco, ale netančí se na stolech. Sedí se u stolů, večeří se a podnik má mít moderní atmosféru,“ řekl Matuška.

Automat Matuška

První Automat Matuška otevřel v listopadu 2022 přímo u stanice metra Hradčanská. Hostům nabízí 10 druhů piva a jídlo z BBQ smokeru.

Ve sklepě sídlí unikátní nanopivovar, který slouží pro vlastní pivní experimenty i vaření piva v rámci pronájmů.

Druhý Automat Matuška otevřel v únoru 2026 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Podnik nabízí také moderní gastronomii, která vzdává hold prvotřídním českým hospodám.

Oba projekty budou patřit do gastro skupiny Máma Matuška, kterou pivovar označuje jako servisní firmu pro své podniky. „Je to ta máma. Podniky se jí jdou zeptat, jak mají věci dělat, a ona zároveň dohlíží, jestli to dělají dobře,“ popsal Matuška.

Máma Matuška je nově vzniklá gastro rodina, jejímiž členy jsou řemeslný Pivovar Matuška, Automat Hradčanská a Automat JZP na náměstí Jiřího z Poděbrad, který otevřel letos v únoru. Za Mámou stojí nejen Adam Matuška, řídí ji jeho dlouholetý parťák Daniel Korcsmáros, který má zkušenosti mimo jiné s vedením Automatu Hradčanská, na provoz kuchyní dohlíží Bohumil Spěvák a kreativní šéfkuchař Michal Pravda a za marketing tu figuruje Lukáš Ercoli, se kterým se Adam Matuška zná z České baseballové asociace.

Název Máma a logo matky držící kolem ramen dva skoro dospělé syny vymyslel Adamův bratr Jakub Matuška vystupující pod uměleckým jménem Masker.

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