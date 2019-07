Mattoni mění orly u dálnic v umělecká díla, chce obejít silniční zákon

9:38 , aktualizováno 9:38

Obří billboardy ve tvaru orlů Mattoni, které stojí podél českých dálnic, jejich vlastník postupně proměňuje v umělecká díla. Společnost Karlovarské minerální vody, které značka patří, tak reaguje na novelu zákona o pozemních komunikacích. Podle ní musejí veškeré reklamní poutače do vzdálenosti 250 m od dálnice zmizet.

„Historie vody“ od Radka Smětáka se nachází u dálnice D35. „Zajímám se o historii vody ve smyslu jejího výskytu na našem území, a to především v pevném stavu. Od něj se dostávám k momentu tání ledovce infračerveným zářením, jež je zdůrazněno rudou barvou, který dále mizí do skulin,“ říká ke svému dílu autor. | foto: Karlovarské minerální vody, a.s.