Společně s Lucií Bášovou proto před třemi lety založily platformu Mumdoo. Ta propojuje rodiče na rodičovské dovolené s firmami, které potřebují kvalitní pracovníky na projekty.
„Byla jsem tak deset měsíců po porodu, snažila jsem se najít práci, která by odpovídala mé kvalifikaci, ale zároveň se dala dělat primárně z domu. Bylo to skoro nemožné. To mě strašně zasáhlo. Jak je možné, aby fakt, že nemůžu fyzicky dojít do kanceláře byl taková bariéra?“ popisuje svou motivaci Cejnarová.
Jak to funguje?
Myšlenka Mumdoo nevzešla jen z frustrace, ale i z pozorování trhu. „Měly jsme kolem sebe spoustu menších a středních firem, které neměly kapacitu nebo finance na vlastního specialistu, třeba na marketing. Říkaly jsme si: Nepotřebují přece grafika, který bude sedět v kanceláři 40 hodin týdně. Stačí, když jim jednou za měsíc někdo udělá leták,“ vysvětluje Cejnarová.
Tento jednoduchý „use case“ se osvědčil. Firma, kterou oslovily, souhlasila, že to dává smysl. Dnes jich mají přes stovku. „Nejvíc nás těší, že se k nám hodně vracejí. Jakmile službu vyzkouší, často přijdou s další poptávkou. To, co je na začátku těžší, je firmy vůbec nalákat. Představa, že práci odvede máma na mateřské večer doma, nezní na první dobrou lákavě,“ přiznává.
Aby zajistila kvalitu, zavedla platforma přísný výběrový proces. „Musíme si být jistí, že za naše maminky můžeme dát ruku do ohně,“ říká Cejnarová. Zájemkyně musí mít minimálně tři roky praxe v oboru, vypracovat ukázkový úkol a absolvovat osobní (telefonický) pohovor.
„Je to takový tříkolový pohovor. Někdy je to bolestivé, když musíme někomu říct ne. Ale pokud bychom práci předaly firmě a nebyla stoprocentní, zadělaly bychom si na větší problém. Důvěra je to nejcennější, co máme.“ I kvůli tomuto přístupu jsou konkurenceschopné. Daří se jim lákat firmy na trojici kvalita, rychlost a cena.
I tátové jsou na mateřské
Platforma Mumdoo za dobu existence registruje kolem 5 000 maminek a dva tatínky. „To odpovídá procentuálnímu zastoupení tátů na rodičovské v Česku,“ poznamenává Cejnarová. Dnes vše řídí tým zhruba deseti lidí. „Všechny jsme mámy na rodičovské nebo s malými dětmi. A hezké je, že osm členů týmu vyrostlo přímo z naší databáze.“
Zaměření Mumdoo se také rozšířilo. K nabídce zejména marketingových pozic, což je jejich původní obor, postupně přidávaly další oblasti, na jejichž posuzování si zvaly externí expertky.
„Časové možnosti rodičů se samozřejmě mění s tím, jak dítě roste. Postupně jsou schopni přejít z home office třeba k nějakému částečnému úvazku s docházkou do firmy.“
Částečný úvazek v zajetí předsudků
Přestože podíl prací na částečný úvazek vzrostl od minulého roku z 6 na 8,5 procenta, za Evropou stále zaostáváme. „Evropský průměr je 17–18 procent, takže máme stále co dohánět“. Podle Cejnarové jsou na vině jak nedostatečná legislativa, tak společenské předsudky. „Chybí možnost hlídání dětí. Dostat i čtyřleté dítě do školky je dnes kvůli silným ročníkům problém. Natož najít hlídání pro menší děti. K tomu fakt, že velké společnosti u nás nejsou stále nastavené na to, že by si matka v roce dítěte přála pracovat třeba jen 10 hodin týdně.“
Sama má osobní zkušenost s tím, že když už našla ochotného HR manažera, snaha ztroskotala na neochotě vedení firmy přeprogramovat systém tabulek. „Touha maminek pracovat navíc naráží často i na nepochopení u manžela nebo tchyně.“
Které země by mohly sloužit jako inspirace? Proč jsou velké firmy často skeptické k zaměstnávání rodičů na mateřské? Jak platforma Mumdoo řeší výzvu umělé inteligence, která může nahradit některé marketingové pozice? A kolik času její zakladatelka práci na platformě věnuje? I na to odpovídala Kristýna Cejnarová v Rozstřelu.