Restauraci si otevřete na Letné. Nový nástroj ukáže, kde a s čím začít podnikat

Nástroj dostupný na webu Kdezacitpodnikat.cz, analyzuje web na základě anonymizovaných dat o nákupech v dané oblasti, hustotě obyvatelstva, infrastruktuře a dalších údajích, které jsou pro start podnikání zásadní. Zejména jde o data z karetních transakcí s tím, že podle Mastercard jsou tato data doplněná i o data od třetích stran.

„Chceme podnikatelům pomoct se začátkem. Menší podnikatelé nemají takovou možnost se k potřebným datům dostat,“ dodala šéfka společnosti Mastercard Jana Lvová.

Její slova potvrzuje také Eva Svobodová, která řídí Asociaci malých a středních podniků. „Pro mnoho nejmenších podnikatelů je realita tvrdá. Často bojují s omezenými zdroji, chybí jim odborná podpora a nemají za sebou týmy specialistů. Právě pro ně je online nástroj skutečnou pomocí. Poskytuje jim přístup k datům a analýzám, jež byly dosud výsadou pouze velkých firem,“ popsala.

Vše na jednom místě

Zájemci o podnikání na webu Kdezacitpodnikat.cz zjistí detailní data o potenciálu konkrétních typů podniků či prodejen. Kromě toho dostanou také další informace, například o rychlosti internetového připojení, kvalitě ovzduší, hlukovém zatížení, kriminalitě či dopravní dostupnosti. Kromě toho také na webu získají přehled o tom, jaké jsou v lokalitě k pronájmu či prodeji komerční nemovitosti.

Kromě toho nástroj ukazuje i to, které podniky by spolu měly sousedit. Z dat Mastercard totiž vyplývá, že určité druhy podniků v sousedství si navzájem umí zvyšovat zisky. Dobře tak vedle sebe například funguje drogerie a obchod s oblečením nebo holičství a restaurace.

„Jeden podnik sám o sobě by možná nepřežil, jakmile se ale začnou sdružovat, ekonomika může začít funguvoat. To je něco, co dokážeme z našich dat zjistit,“ vysvětlil Martin Hůlže, který má v Mastercard na starosti datová řešení.

Na Letné gastro, v Mostu textil

Stránka například ukazuje, že v Praze na Letné je stále velký prostor uspět s restaurací, kavárnou nebo barem. Pokud by podnikatel chtěl začít podnikat v Mostu, je dobrou příležitostí otevřít si obchod s dámským oblečením. Ve Frýdku-Místku se pak vyplatí otevřít salon s manikúrou či pedikúrou, a to ideálně mezi ulicemi Ostravská a Hlavní třída. „Snažíme se, aby začínající podnikatelé měli co nejvyšší šanci uspět,“ uvedl Hůlže.

Portál Kdezacitpodnikat.cz zahrnuje města Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Liberec, Most, Mladá Boleslav, Olomouc, Opava, Pardubice, Prostějov, Přerov, Teplice, Ústí nad Labem a Zlín.