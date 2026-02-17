Masopust digitálně. Platformy nabízejí koblihy i zabijačku na jeden klik

Autor:
  15:41
Masopust již sice neplatí za přípravu nadcházející čtyřicetidenní velikonoční půst, nákupní zvyky Čechů nicméně tradici drží i v digitální době. Nákupní košíky plní tradičními pochoutkami a zákazníci se připravují na oslavy, posezení s přáteli i rodinné hostiny. Data společnosti Rohlik.cz ukazují, že právě masopustní týdny přinášejí výrazný nárůst poptávky po sladkém pečivu, zabijačkových specialitách i kompletním pohoštění. Masopustní speciality nabízí i Košík nebo Wolt.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Mezi nejčastější volby zákazníků patří nadýchané koblihy s marmeládou a donuty, jejichž prodeje v masopustním období meziročně rostou o 20 procent. Podobný trend sledujeme i u tradičních koláčů, buchet a dalšího sladkého pečiva, kde zákazníci kombinují hotové výrobky z pekáren s nákupem surovin na domácí pečení,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka, Rohlik.cz

Výrazný sezonní nárůst je patrný také v kategorii masných výrobků a zabijačkových specialit. Jitrnice, jelita, tlačenky, škvarky nebo ovar zaznamenaly v prvních šesti týdnech letošního roku nárůst téměř o 11 procent proti loňsku. Zákazníci zároveň častěji sahají po čerstvém mase a uzeninách od lokálních dodavatelů, které využívají jak pro tradiční hostiny, tak pro neformální masopustní pohoštění.

Masopust a jeho tradice. Historie, význam a oslavy dnes

Obdobná data ukazuje u Kosik.cz. „I když se pravá domácí zabijačka, které k masopustnímu veselí patří, stává spíše raritou, neznamená to, že si ji Češi nechtějí dopřát. V tomto období každoročně zaznamenáváme zvýšený zájem o zabijačkové dobroty jako jsou uzená masa, škvarky, tlačenka, jaternice nebo jelita. Suverénně nejvíc lidé nakupují vepřové maso naší privátní řady Authentic s garancí kvality a českého původu,“ vysvětluje Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz.

Masopust se v datech Rohlíku promítá i do širší skladby nákupních košíků. Spolu s hlavními chody roste poptávka po slaném pečivu, sýrech, nakládaných pochoutkách a snackových specialitách, kde Rohlík eviduje nárůsty kolem 20 procent. Vyšší zájem je také o nápoje – od piva a vína až po nealkoholické varianty – které zákazníci nakupují s cílem připravit kompletní pohoštění na jednom místě.

Právě farmářské a řemeslné produkty od menších a lokálních producentů jsou během masopustu mezi zákazníky online služeb velmi oblíbené. Zájem o ně roste i v regionech – zejména na Moravě, kde má masopust největší tradici

Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust

Data potvrzují, že masopust není jen o jednotlivých produktech, ale o celkovém zážitku z oslavy. Zákazníci stále častěji plánují nákup komplexně – od hlavních chodů přes dezerty až po drobnosti na stůl – a využívají pohodlí online nákupu s doručením až domů. Masopust se tak i v digitálním prostředí vrací ke své podstatě: k hojnosti, sdílení a radosti z dobrého jídla.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Masopust digitálně. Platformy nabízejí koblihy i zabijačku na jeden klik

Ilustrační snímek

Masopust již sice neplatí za přípravu nadcházející čtyřicetidenní velikonoční půst, nákupní zvyky Čechů nicméně tradici drží i v digitální době. Nákupní košíky plní tradičními pochoutkami a zákazníci...

17. února 2026  15:41

Uber Eats se vrací na český trh. Na druhý pokus chce dobýt rozvoz jídla

Uber Eats se po šesti letech vrací na český trh. (17. února 2026)

Rozvozová služba Uber Eats chystá comeback do Česka. Firma oznámila spuštění služeb v průběhu roku 2026 v rámci své největší evropské expanze. Na český trh se přitom značka vrací po odchodu v červnu...

17. února 2026  14:07

Zemřel cyklistický vizionář King Liu, z malé dílny vybudoval největšího výrobce kol

King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...

Ve věku 93 let zemřel King Liu, zakladatel společnosti Giant, kterou z malé tchajwanské dílny vypracoval na globálního lídra ve výrobě jízdních kol. Sám se považoval za misionáře cyklistické kultury,...

17. února 2026  11:43

Švýcarská ekonomika se zotavuje z celního šoku. Firmy ale stejně propouštějí

Americký prezident Donald Trump (vlevo) spolu s generálním ředitelem...

Švýcarská ekonomika se na konci loňského roku vzpamatovala a částečně se zbavila důsledků nadměrných cel, které na zemi uvalil americký prezident Donald Trump. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém...

17. února 2026  10:11

Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Premium
Jan Pavel, ekonom (4. února 2026)

Dálnice nebo třeba přehrady. Politici zkoušejí započítávat do výdajů na obranu i projekty, které s ní nemají nic společného. Podle ekonoma a bývalého člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla se Česku...

17. února 2026

Diskuse zbrzdily plán zlevnit potraviny. Spekuluje se o změnách DPH

ilustrační snímek

Vládní koaliční rada v pondělí přerušila projednávání plánu ministerstva zemědělství na zlevnění potravin. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci sdělil, že zatím není o čem mluvit.

17. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

Amtrak investoval do regionálních vlaků. Mají Americe přinést novou éru dopravy

Nové vlaky míří na regionální linky (13. února 2026).

Americký vlakový dopravce Amtrak nejspíš už letos v létě nasadí do provozu nové soupravy Airo pro regionální linky. Vedení společnosti věří, že moderní a pohodlné soupravy cestující v praxi ocení. Na...

16. února 2026

Havlíček: Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, zdržení nehrozí

Tisková konference po jedná ní vlády k dalším krokům v přípravě nových bloků...

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné...

16. února 2026  16:41

Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Vláda schválila novou hospodářskou strategii. Obsahuje opatření, jimiž chce zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se přitom na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo...

16. února 2026  15:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přetahovaná o Warner Bros nekončí. Ve hře je obnovení jednání s Paramountem

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Ještě před pár dny se dohoda mezi Warner Bros. Discovery a Netflixem ohledně prodeje filmových studií či streamingových aktivit zdála být jako samozřejmá. O tom, že významnou část Warner Bros...

16. února 2026  15:46

Tři hektary a 152 kontejnerů. Firma chystá největší bateriové úložiště v Česku

Udržet stabilitu elektrické sítě a poskytovat podpůrné služby pro provozovatele...

Firma APB - Plzeň chce postavit u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku dosud největší bateriové úložiště v Česku s úložnou kapacitou 1000 megawatthodin (MWh). Projekt získal jednotné environmentální...

16. února 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.