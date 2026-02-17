„Mezi nejčastější volby zákazníků patří nadýchané koblihy s marmeládou a donuty, jejichž prodeje v masopustním období meziročně rostou o 20 procent. Podobný trend sledujeme i u tradičních koláčů, buchet a dalšího sladkého pečiva, kde zákazníci kombinují hotové výrobky z pekáren s nákupem surovin na domácí pečení,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka, Rohlik.cz
Výrazný sezonní nárůst je patrný také v kategorii masných výrobků a zabijačkových specialit. Jitrnice, jelita, tlačenky, škvarky nebo ovar zaznamenaly v prvních šesti týdnech letošního roku nárůst téměř o 11 procent proti loňsku. Zákazníci zároveň častěji sahají po čerstvém mase a uzeninách od lokálních dodavatelů, které využívají jak pro tradiční hostiny, tak pro neformální masopustní pohoštění.
Obdobná data ukazuje u Kosik.cz. „I když se pravá domácí zabijačka, které k masopustnímu veselí patří, stává spíše raritou, neznamená to, že si ji Češi nechtějí dopřát. V tomto období každoročně zaznamenáváme zvýšený zájem o zabijačkové dobroty jako jsou uzená masa, škvarky, tlačenka, jaternice nebo jelita. Suverénně nejvíc lidé nakupují vepřové maso naší privátní řady Authentic s garancí kvality a českého původu,“ vysvětluje Jan Navrátil, obchodní ředitel Košík.cz.
Masopust se v datech Rohlíku promítá i do širší skladby nákupních košíků. Spolu s hlavními chody roste poptávka po slaném pečivu, sýrech, nakládaných pochoutkách a snackových specialitách, kde Rohlík eviduje nárůsty kolem 20 procent. Vyšší zájem je také o nápoje – od piva a vína až po nealkoholické varianty – které zákazníci nakupují s cílem připravit kompletní pohoštění na jednom místě.
Právě farmářské a řemeslné produkty od menších a lokálních producentů jsou během masopustu mezi zákazníky online služeb velmi oblíbené. Zájem o ně roste i v regionech – zejména na Moravě, kde má masopust největší tradici
Data potvrzují, že masopust není jen o jednotlivých produktech, ale o celkovém zážitku z oslavy. Zákazníci stále častěji plánují nákup komplexně – od hlavních chodů přes dezerty až po drobnosti na stůl – a využívají pohodlí online nákupu s doručením až domů. Masopust se tak i v digitálním prostředí vrací ke své podstatě: k hojnosti, sdílení a radosti z dobrého jídla.