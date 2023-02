Maso je na cenových maximech, říká svaz. Evropské plány ho asi ještě zdraží

Podle prezidentky Potravinářské komory ČR Dany Večeřové by letos nemělo docházet již k prudkému zdražování, ceny by ale měly přesto mírně stoupat. Podle ní by se neměl hledat viník ve vertikále zemědělec-potravinář-obchodník, ale u drahých energií, které i přes zastropované ceny jsou na čtyřnásobcích roku 2019 a vyšší než v okolních státech.

„V Evropě dochází k tomu, že malí a střední (chovatelé prasat) zanikají a vznikají velké společnosti, které jsou schopné situaci ustát,“ uvedl Slanec. Podle něj nyní trh hledá cenu, za kterou by se vyplatilo prasata chovat, protože předchozí zvýšení cen ještě nezaplatilo zemědělcům zvýšené náklady. Podle něj činí náklady na chov prasat z 92 procent energie a krmiva. V celé EU loni klesly počty prasat o sedm procent. V Německu pak o desetinu, u hlavního producenta – Španělska, pak o čtyři procenta.

Zpracovatelské ceny výsekového vepřového masa pro za poslední tři roky podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu stouply o 10,4 procenta na 71,7 Kč/kg, u masných výrobků pak o necelých 20 procent na 92 Kč/kg. „Vůbec to nekoresponduje s tím, co se tady děje, náklady se nepodařilo přenést,“ vysvětlil.

Většina zboží se prodává ve slevě

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu se v ČR prodává 62 procent zboží ve slevových akcích. Prezidentka komory Večeřová uvedla, že ve slevových akcích v obchodech je většinou přirážka na zboží do 50 procent, bez nich překračuje i 100 procent.

Do budoucna pak žádné zlevnění Slanec neočekává, a to kromě současné situace na trhu i kvůli plánům Evropské unie. Ta by měla v letošním roce představit tzv. taxonomii, tedy finanční nástroj, podle kterého budou banky zvažovat, komu dát úvěry a s jakým úrokem. Produkce červeného masa nejspíš podporovaná nebude, tedy stoupnou i náklady na modernizace chovů.

Možnosti k připomínkám nyní Evropská komise zaslala členským ministerstvům financí, která mají do konce února možnost návrh okomentovat. Do poloviny letošního roku by pak mohla být nová legislativa hotová. Protože nemá jít o evropskou směrnici, ani nařízení ale tzv. delegované akty, nebude moci Evropský parlament do návrhu zasáhnout, pouze ho buď přijme, nebo odmítne. Nemá totiž jít o povinnost, kterou by banky dodržovaly, ale o dobrovolný předpis. Problémem je, že už před jeho přijetím se většina bank včetně Evropské centrální banky zavázaly k jeho závaznému přijetí, dodali zástupci komory.

Daň na maso zatím ve stadiu úvah

Podle Slance se pak pracuje i s myšlenkami na větší podporu snižování spotřeby červeného masa v EU. Jednou z nich by mohlo být i zdanění masa ve výši 10 eur na kilogram. Tyto nápady jsou ale podle něj zatím pouze ve fázi úvah a možností, nikoliv jako reálné návrhy. Zdražovat maso budou i nadále plány komise ohledně lepší pohody zvířat a omezování léčiv v chovech.

Obecně pak podle komory nejspíš cena potravin klesat nebude, neboť EU tlačí na větší podíl biozemědělství, i podle českých plánů by měla půda v ekologickém režimu tvořit čtvrtinu české zemědělské půdy. Obecně se ale na ní neprodukuje tolik potravin jako v konvenčním režimu.