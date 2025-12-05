Máslo je tak levné, že proděláváme, zní od obchodů. Pochází z rozmrazených rezerv?

  9:32
Současný pokles cen másla způsobuje podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zejména dlouhodobý přebytek mléka a také to, že mléko rychle zlevňuje. Ve vyjádření svaz odmítl tvrzení, že obchodní řetězce prodávají rozmrazené máslo z rezerv, což jako jednu z příčin poklesu cen másla uvedla Potravinářská komora ČR.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Mluvčí komory Marek Zemánek řekl, že se na trh v poslední době dostalo rozmrazené máslo především z Polska, Belgie, Německa, Irska a Nizozemska. Jde podle něj o máslo ze zásob mlékáren, které je nestihly prodat a blíží se konec jeho trvanlivosti. Dalším důvodem zlevnění másla je podle Zemánka ale také větší objem mléčného tuku na trhu proti loňsku.

Nárůst cen másla odpovídal trhu. Ke kartelovému jednání nedošlo, zjistilo šetření

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v listopadu cena másla klesla jak v meziměsíčním, tak meziročním srovnání. Běžná kostka o 250 gramech v listopadu vyšla na průměrně 62,35 koruny, zatímco v říjnu stála 64,66 koruny a minulý rok v listopadu 70,94 koruny. V těchto dnech nabízejí obchodní řetězce máslo ve slevových akcích i pod 30 korun za kostku.

„Žádný významný český obchodník neprodává rozmrazené máslo z hmotných rezerv. Takové máslo by muselo být podle vyhlášky výslovně označeno jako ‚stolní máslo‘, s čímž by byl zákazník seznámen na etiketě,“ řekl Prouza.

Máslo podle něj obchody dlouhodobě prodávají se ztrátou, která od začátku ledna do konce října letošního roku činila průměrně 3,23 koruny na jedno běžné balení o 250 gramech, dodal.

Cenu másla ovlivňuje i nemoc modrých jazyků, sníží dlouhodobě dojivost

„Na základě aktuálních tržních informací dochází v posledních měsících k uvolňování zásob mrazírenského másla ze skladů. Toto máslo, které míří na evropský trh, pochází především z Polska, Belgie, Německa, Irska a Nizozemska,“ uvedl Zemánek. Zároveň je ale podle něj potřeba zdůraznit, že to není jediný důvod současného poklesu cen másla. Stojí za tím i větší objem mléčného tuku na trhu.

„Loni se primárně vyrábělo více tučných mléčných výrobků, zejména sýrů, což přirozeně snižovalo objem tuku určeného pro výrobu másla,“ řekl Zemánek.

„Zároveň si dovolujeme upozornit, že pan Prouza nemá pravdu, pokud jde o označení výrobku stolního másla. Evropská legislativa zná pouze máslo, pojem stolní máslo nebo čerstvé máslo je národní specifikum a není definován na úrovni EU,“ doplnil. Také podle něj není pravda, že výkupní cena mléka klesá.

Drahé máslo ještě podraží. Potravináři a obchodníci se obviňují, kdo za to může

Podle předsedy představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka je na trhu v současné době hodně rozmrazeného másla. „Máslo se běžně uvolňuje z těch mrazírenských skladů a obvykle o těch Vánocích se toho uvolňuje nejvíc, aby to nepřestárlo,“ řekl Kopáček. Běžně se to podle děje nejen v Česku, ale v celé Evropě.

„V Evropě skutečně cena mléka začíná klesat a bude klesat, takže to bude jeden z faktorů, ale ten hlavní důvod je ten obrovský převis nabídky,“ doplnil Kopáček s tím, že v Česku se ještě cena mléka nesnížila.

Letos je podle něj na trhu také dvakrát více másla z Nového Zélandu než před rokem, a to v důsledku dohody o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem, uvedl. Rozmrazené máslo podle Kopáčka sice není tak chutné jako čerstvé máslo, je ale bezpečné ho konzumovat a může se používat i při pečení.

Velký test másla: Nejlahodnější vzorek nebyl ani bio, ani z alpského mléka

Ve druhé polovině loňského roku máslo naopak zdražovalo, čímž se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Letos v březnu úřad konstatoval, že zdražení másla způsobily objektivní důvody, hlavně růst nákladů na jeho výrobu. Trh podle úřadu fungoval dobře a nevykazoval známky koordinovaného jednání na straně výrobců či prodejců.

