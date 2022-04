Marže není zisk. Ekonomové varují vládu před možnou regulaci přirážek

Ekonomům by chybělo i dostatečné odůvodnění. „Nemyslím si, že by šlo o správný krok. Vykládal bych si to hlavně jako politické rozhodnutí, které by mělo ukázat, že vláda s nepříjemnou situací vlastně něco dělá,“ řekl portálu iDNES.cz hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Podobný názor má i hlavní ekonom skupiny Roklen Dominik Stroukal, podle kterého případná regulace marží vlastně příliš k ničemu nepovede. „Ekonomové nemají zasahování do cen obecně rádi a regulace marží by byla jen viditelnou politikou této vlády. Já chápu, že nějak jednat musí, ale i oni musí vědět, že to příliš ničemu nepomůže. Pokud budou sice marže nižší, ale nebude ropa, tak to problém aktuálně vysokých cen prostě nevyřeší,“ uvedl Stroukal.

To, že jde i v tomto týdnu o stále aktuální téma, připomněl Nekula znovu po Velikonocích na svém twitterovém účtu. Podle něj totiž není možné, aby zemědělec byl tlačen do podnákladových cen, a přitom na pultech rostly ceny o desítky procent. I proto na čtvrtek inicioval mimořádné jednání se zemědělci, potravináři a obchodníky, kde se o regulaci marží u potravin budou bavit.

„V současné době dochází k velmi výraznému nárůstu cen potravin. Nelíbí se nám to. Vytipujeme si konkrétní potraviny, kde to budeme kontrolovat. Marže jsou už v současné době přehnané,“ řekl ministr minulý týden.

Ve středu pak Nekula uvedl, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zaznamenal případy, kdy obchodní přirážka na točeném salámu byla 246 procent, na standardní šunce pak 255 procent.

I proto začalo ministerstvo spolu s úřadem sledovat prodejní ceny vepřového a drůbežího masa, másla a pečiva v obchodech. Monitorování situace podle ministra bude trvat alespoň tři měsíce, přesný mechanismus sledování cen ale nesdělil.

Nárůst marží je reakcí na aktuální situaci

Analytici ale zároveň upozorňují na to, že je značný terminologický rozdíl mezi marží a ziskem, což je potřeba i v praktické rovině odlišovat. Z pohledu ekonomiky podniku je proto podle nich logické, že když rostou provozní náklady, musí prodejce kompenzovat jejich růst zvyšováním marže.

„Marže je rozdílem mezi prodejní a nákupní cenou. Zisk je ale rozdílem mezi tržbami a náklady, které zahrnují nejen nákupní cenu, ale i náklady spojené s prodejem zboží. Z podstaty mají maloobchodníci s prodejem zboží náklady jako nájem či nákup prostor, mzdy, energie nebo třeba zabezpečení, takže pro jejich zisk není marže určující,“ řekl ekonom Aleš Rod.

Podobně to vidí třeba i agrární analytik Petr Havel. Ten upozorňuje, že nejspíš nepůjde o reálnou regulaci marží, ale zisku. „Zisk je marže, od které jsou odečtené náklady jako nájemné, elektřina, mzdy. U nějakých strategických komodit jsou regulace možné. Ale pakliže by tam nějaká regulace mohla být, tak je to to poslední, k čemu by měl stát sáhnout. Přirozeným regulátorem je totiž sám spotřebitel, který nebude kupovat to drahé. A to se už teď děje,“ uvedl.

Roli hraje i struktura odvětví

S podobnou možností v podobě regulace marží přišel už v březnu ministr financí Zbyněk Stanjura v oblasti pohonných hmot. Odborníci už tehdy varovali, že nejde o vhodné řešení. Ve strukturách jednotlivých odvětví totiž panují velké rozdíly, což na příkladu čerpacích stanic potvrdil i předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček.

„Srovnávat ceny na nejlevnějších čerpacích stanicích s těmi na dálnicích není možné. Na dálnicích totiž řidiči nejezdí primárně tankovat, ale čůrat a koupit si jídlo či pití. Pokud natankují, tak to je obvykle jen několik litrů, aby mohli dojet k nějaké levnější benzince. Ale benzinky na dálnicích se takto chovají dlouhodobě, nikoliv kvůli válce na Ukrajině,“ dodal.