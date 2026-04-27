„Náš dubnový balíček opatření, který kombinuje snížení spotřební daně s přísným monitoringem marží, se osvědčil,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Ministerstvo začalo maximální ceny zveřejňovat 8. dubna a do konce měsíce tak činí denně. Vychází z kombinace velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, doplněných o kotace Platts. K nim připočítává maximální marži a daň.
Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v květnu, rozhodla vláda
Od května se ale maximální ceny budou nově počítat z třídenního průměru, nikoli z jednodenních hodnot. „Tato úprava lépe odpovídá potřebám trhu v delším časovém horizontu a zároveň vyhlazuje výrazné denní výkyvy. Nečekáme, že by zvýšení marže vedlo k plošnému zdražení pro spotřebitele,“ uvedla Schillerová. Podle ní většina čerpacích stanic drží marže hluboko pod stanoveným limitem a stát chce tento stav zachovat.
Krok správným směrem
Podle šéfa Unie nezávislých čerpadlářů jde o posun správným směrem. „Z principu si myslím, že celá regulace je špatně, ale tato konkrétní úprava jde podle mě dobrým směrem. Vyšší marže určitě pomůže, hlavně na dálnicích,“ říká Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých čerpadlářů.
Změna podle něj pomáhá hlavně v situaci, kdy ceny rychle klesají. „Ve chvíli, kdy cena prudce klesá a vy máte starší zásoby, tak vám vyšší povolená marže pomůže to období lépe přežít,“ dodává.
Další změnou je právě výpočet zastropované ceny z třídenního průměru. Nový způsob má zmírnit prudké výkyvy. „Ten průměr zaobluje extrémy a výrazně snižuje riziko problémů. Nepracujete jen s jedním dnem, ale s širším průměrem,“ vysvětluje Indráček a dodává, že ministerstvu původně navrhovali pětidenní průměr.
Pro řidiče se ale podle něj nic zásadního nemění. „Mění se vzorec, ale dopad na koncové ceny bude minimální,“ upřesnil Indráček.
Malí jsou v nevýhodě
Podle části provozovatelů ale výpočty neodpovídají realitě menších hráčů. „Malé pumpy i my nakupujeme přes zprostředkovatele a využíváme externí dopravce. K cenám, ze kterých stát vychází, se nemáme šanci dostat,“ uvedl v sobotním rozhovoru pro iDNES.cz Radek Kunc z čerpací stanice Bouda Plyn v Dobřichovicích. Rozdíl proti velkým řetězcům podle něj může být i více než koruna na litru.
Regulace má podle něj smysl jen krátkodobě. „Pokud potrvá déle a ceny se budou určovat každý den, malé pumpy to nemusí ustát.“
Během dubna některé čerpací stanice prodávaly se ztrátou. Až tři koruny na litru ztrácela malá stanice Bot-Oil u Těšetic u Olomouce. Kvůli regulaci některé pumpy dočasně neprodávaly naftu nebo vůbec neotevřely. Například stanice ASB Liberec či pumpa Dopravního podniku města Děčín uváděly, že prodej za stanovené ceny by byl ztrátový. Regulace tak dopadá rozdílně podle velikosti hráčů a jejich nákupních podmínek.
K tomu se přiklání také někteří ekonomové. „Zastropování cen či marží u pohonných hmot nepovažuji za vhodné řešení. Čím déle bude opatření trvat, tím více bude tržní prostředí pokřivené a tím obtížnější bude návrat k normálu. V důsledku toho může docházet k zavírání čerpacích stanic, zdražování dalších služeb a oslabení konkurence,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.