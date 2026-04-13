Ministerstvo financí zároveň vyzývá provozovatele, aby maximální ceny využívali jen výjimečně. Firmy mají podle úřadu držet ceny spíše pod stanoveným stropem.
Podle resortu by bez omezení marží a daňových změn benzin vycházel na 47,12 koruny za litr a nafta na 51,55 koruny. Opatření tak výrazně snižují výslednou cenu pro řidiče.
Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 Kč za litr nafty i benzinu, spotřební daň má u nafty z dosavadních 9,95 Kč za litr klesnout o 2,35 Kč za litr. U benzinu zůstane na 12,84 Kč za litr.
Ministerstvo začalo maximální povolené ceny pohonných hmot zveřejňovat minulý týden v úterý, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Úřad ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.