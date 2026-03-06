Úředníci aktuální data srovnají s údaji o maržích v týdnech, které předcházely krizi na Blízkém východě. „Maximálně využijeme všech možností, které nám dává zákon o cenách,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se podle ní nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit.
Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici
„Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže. Věřím, že naše preventivní kroky zafungují a dalším opatřením se podaří vyhnout,“ řekla Schillerová.
Pohonné hmoty po sobotním zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny za litr.
Přestože úřad vnímá vysokou volatilitu na trzích a rozumí složité problematice cenotvorby pohonných hmot, nepovažuje ji za ospravedlňující pro případné výrazné změny v průměrných maržích.
Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny
Provozovatelé začnou zasílat data počínaje pondělím 16. březnem, kdy bude spuštěno příslušné komunikační rozhraní. Díky tomu, že půjde také o data za období jednoho měsíce zpět, má tento krok fakticky neodkladný dopad. Následně ministerstvo monitoring vyhodnotí a o svých zjištěních bude informovat veřejnost v nejvyšší míře detailu.
K podobnému kroku přistoupila Fialova vláda před čtyřmi lety, kdy vypukla válka na Ukrajině. V březnu roku 2022 ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích překonaly čtyřicetikorunovou hodnotu a vzrůstající trend pokračoval i v dalších dnech. Podle zástupců čerpacích stanic tehdy zákazníci tankovali pohonné hmoty do svých vozidel na maximum, ale jako železnou zásobu také do kanystrů.