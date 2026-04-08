„Naše opatření zafungovala podle plánu a rozhodně se nenaplnily hrozby opozice, že čerpací stanice přizpůsobí ceny maximu. Čerpací stanice, zejména na dálničních tazích ale zdaleka nejen tam, naopak výrazně zlevňují,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Vláda ovšem není spokojena se středečním vývojem velkoobchodních indexů, a to konkrétně společností MOL a Unipetrol, které nesnížily své ceny úměrně burzovní organizaci Platts.
„Pokud porovnáme denní změnu na burze a změnu spotřební daně, tak výsledný dopad jejich středečních prodejních cen je o přibližně dvě koruny vyšší než aktuální pohyb Platts. Tímto je důrazně vyzývám, aby svou cenovou politiku přizpůsobily skutečnému vývoji na burze, v opačném případě začneme regulovat i velkoobchodní ceny,“ zdůraznila ministryně.
Podle ministerstva financí by hypotetická cena benzinu bez regulace marží činila 48,50 korun s DPH za litr. U nafty by hypotetická cena bez regulace marží a bez vlivu daňových změn dosahovala 56,59 korun s DPH za litr.
|Základní ceny ČEPRO Kč/l
|MOL cenový index Kč/l
|Unipetrol index (na litr)
|Kotace Platts + náklady Kč/l
|Aritmetický průměr v Kč/l
|Benzin
|33,280
|33,100
|33,100
|32,860
|33,085
|Nafta
|37,560
|39,000
|39,000
|37,751
|38,328
|K průměru se přičte maximální marže stanovená na 2,50 Kč/litr pro obě paliva. Součet se pak navýší o 21% DPH . Konkrétně třeba u benzinu (33,085+2,50)*1,21 = 43,05 Kč/l.
Opatření se projevují
Stát přistoupil ke kombinaci zastropování marží čerpacích stanic na 2,5 koruny za litr nepremiového paliva a snížení spotřební daně u nafty. Cílem je tlumit dopady globálního zdražování a omezit extrémní cenové výkyvy, které se v posledních týdnech objevovaly především na frekventovaných tazích.
Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka se první dopady už začínají objevovat. „Zavedení maximálních cen pomůže snížit ceny zejména na frekventovaných úsecích. Nízkonákladové čerpací stanice mají i tak cenu pod stropem,“ uvedl. Změny se podle něj postupně promítají i do ceníků. „Opatření se už začínají projevovat, čerpací stanice skutečně upravují své ceny. Nicméně na statistických datech to uvidíme až v nejbližších dnech,“ dodal.
|
Další zlevnění může přijít velmi brzy. „V noci na dnešek prudce poklesla cena ropy a posílila koruna vůči americkému dolaru. Příští týden by díky tomu měly pohonné hmoty zlevnit až o několik korun. A k tomu je v platnosti snížení spotřební daně u nafty,“ doplnil Tomčiak. Situace v Perském zálivu podle něj naznačuje, že by se dodávky ropy mohly ve druhé polovině dubna stabilizovat, což by tlačilo ceny v Evropě dále dolů.
Na tom se shoduje také hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Pozitivní impuls podle něj přišel především ze zahraničí. „Po dnešní půlnoci došlo k vyjednání alespoň krátkodobého příměří, což vedlo k poklesu cen ropy na světových trzích. Pokud situace zůstane klidná, měli bychom v dalších týdnech vidět postupný pokles cen i u pohonných hmot,“ uvedl.
Vládní kroky ale považuje za problematické. „Stropování cen je vždy špatný nápad. Příliš vysoko nastavený strop nemá efekt, příliš nízký vede k nedostatku,“ upozornil.
|
Zároveň očekává, že se trh začne chovat podle nastavené hranice. „Pokud vláda jasně vyhlásí maximální cenu, čerpací stanice se k ní budou snažit přiblížit. Ve výsledku tak může klesnout průměrná cena, ale ta nejnižší v regionu může naopak vzrůst,“ vysvětlil.
Je to marketing
Podle partnera poradenské skupiny Moore Czech Republic Petra Kymličky má opatření spíše omezený dopad. „Zveřejňování maximálních cen vnímám jako administrativní a marketingový krok, který má ukázat aktivitu státu. Reálný dopad na ceny může být spíše krátkodobý,“ uvedl.
Upozorňuje ale, že snížení daně má jiný efekt než samotné zastropování marží. „U snížení spotřební daně na naftu lze očekávat přímý tlak na zlevnění. U zastropování marží bude záležet na tom, jak velkou část úspory přenesou jednotliví hráči na zákazníky,“ řekl s tím, že dopad mohou řidiči pocítit už v následujících dnech.
V krátkodobém horizontu neočekává zásadní problémy, dlouhodobě ale varuje před riziky. „Pokud by opatření zůstala v platnosti delší dobu a situace na trzích se zhoršila, může dojít k omezení konkurence nebo horší dostupnosti paliv,“ dodal.
|
O poznání kritičtější jsou také zástupci čerpacích stanic. Podle šéfa jejich nezávislé asociace Ivana Indráčka regulace samotné ceny nesníží. „Před regulací byly marže na úrovni do dvou korun, někde lehce nad korunu. Z hlediska spotřebitele jde o zbytečné opatření, z hlediska trhu o opatření s potenciálem trh poškodit,“ řekl.
Varuje také před důsledky v příhraničních oblastech. „Čím vyšší rozdíl mezi Německem a námi, tím více zákazníků přijede do Česka natankovat. Jenže čerpací stanice mají omezené zásoby. Pumpa na hranici se může rychle vyprodat a nemůže preventivně zdražit, protože by porušila pravidla. V krajním případě tak může i zavřít,“ popsal.