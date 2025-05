Blíží se volby, veřejné finance stále trápí velké schodky, ale žádná ze stran neslibuje nepopulární kroky, jako jsou velké škrty či zvýšení daní. Co je podle vás hlavní ekonomická výzva pro příští vládu?

To, že před volbami strany nechtějí zvyšovat daně a slibují kdeco, je normální. Důležité ovšem je, aby vláda byla během svého mandátu konzistentní. To v posledních letech nefunguje. Hlavní výzvou pro vládu je tedy návrat ke konzistentní hospodářské politice. To znamená, že když vláda deklaruje určitý postup při svém nástupu, tak ho zkrátka dodrží. Pak jsou tu samozřejmě veřejné výdaje a deregulace ekonomiky.

Mentalita lidí se změnila, považují za normální, že jim stát vždycky pomůže. A stát je k tomu ještě pobízí.