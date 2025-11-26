Poslední dobou mi v hlavě vrtá jedna ne úplně příjemná otázka: co bude pojišťovna dělat, když na pojištěný dům spadne kus dronu?
Pojišťovna vyšle technika, který škodu prohlédne a zdokumentuje, pak ji předá likvidátorovi, ten spočítá výši škody a vyplatí klientovi pojistné plnění. Samozřejmě, pokud má správné pojištění. V našem základním pojištění majetku je obsaženo i riziko pádu předmětů, takže u nás by to probíhalo takto. Ale chápu, kam míříte. I v Česku se pojišťovny musí připravit na rizika, na která jsme nebyli zvyklí. Zažíváme extrémní výkyvy počasí, na silnicích jezdí elektromobily, čeká nás autonomní řízení vozidel a zanedlouho možná i doručování zásilek pomocí dronů.
Předloni jsme spolu hovořili o podpojištění domů v návaznosti na inflaci, před čtyřmi lety pro změnu po ničivých povodních. Jak se situace za tu dobu změnila?
Bohužel moc se nezměnila. Vloni na podzim se velká voda prohnala severní Moravou a opět jsme zaznamenali několik stovek případů podpojištěných nemovitostí. Některé nebyly pojištěné vůbec. Řešili jsme škodu na rodinném domě, který byl pojištěn na hodnotu 6,5 milionu korun, ale reálná pojistná částka měla být okolo 11 milionů. Smlouva byla staršího data, v posledních dvou letech jsme klientovi nabídli její úpravu a indexaci, která by mu zajistila odpovídající navýšení pojistné částky. Klient si ale smlouvu neupravil, proto pojistné plnění na opravu nebude stačit. Asi čtyřicet procent částky bude muset uhradit ze svého.
Nízké pojistné částky, které neodpovídají skutečně hodnotě majetku, mohou způsobit problém i při řešení menších škod. V těchto případech má pojišťovna právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka ke skutečné hodnotě nemovitosti. Tedy jde-li o tzv. podpojištění v řádu 50 procent (například budova v hodnotě 5 milionů korun je pojištěna pouze na 2,5 milionu korun), vyplatí pojišťovna i při menší škodě pouze poloviční pojistné plnění. To si mnoho lidí neuvědomuje.
Martin Laur
Kolik domů je podpojištěných? Jak to, že stav přetrvává? Kolik lidé takto „ušetří“ oproti tomu, na kolik je může katastrofa vyjít?
Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že asi 70 procent z pojištěných nemovitostí je pojištěno nedostatečně. A stále existuje až 30 procent nemovitostí, které nejsou vůbec pojištěny. Majitelé bohužel nereagují na řadu faktorů, které situaci zásadně ovlivňují – inflaci, rostoucí ceny stavebních prací a materiálů. Často ani na modernizaci vybavení domů. Průměrná výše podpojištění přesahuje 30 procent, což znamená, že pojištěný dostane pojistné plnění v průměru pouze ve výši méně než 70 procent skutečné škody. Takže když ročně „ušetří“ několik tisíc korun na pojistném, může při pojistné události přijít o statisíce, až miliony korun na pojistném plnění. Přitom by stačilo nastavit si reálně pojistnou částku u svého majetku a přijmout indexaci, kde na sebe riziko růstu ceny přebírá pojišťovna.
O automatické indexaci se spolu nebavíme poprvé. Upřímně, neměly by si domácí úkol spíš splnit pojišťovny a jejich agenti?
Samozřejmě se snažíme být s klienty v kontaktu a upozornit je na rizika. Ale je zejména na nich, aby nám dali vědět, že realizovali třeba přístavbu, modernizaci či rozsáhlou rekonstrukci, nově si pořídili hodnotné příslušenství typu tepelné čerpadlo, solární či fotovoltaické panely. To pojišťovna jinak zjistit nemůže. Podle toho můžeme upravit stávající smlouvu či ji nahradit novou. V posledních třech letech jsme oslovili několik set tisíc našich klientů se staršími smlouvami s nabídkou jejich aktualizace včetně zahrnutí automatizované indexace. Pozitivně reagovala asi polovina oslovených. K tomu přibližně 15 % pojistných smluv každoročně aktualizujeme formou náhrady – tedy přepracováním na modernější produkt. Přesto zůstává asi 35 % klientů, kteří ani jednu z nabídek úpravy smlouvy nevyužili, a jejich smlouvy neodpovídají hodnotě jejich majetku. Zároveň se připravují o služby, které moderní produkty nabízejí, jako jsou široké domácí asistence nebo krytí nových rizik.
Takže se vyplatí zvážit moderní produkty, když mám pojištění staré třeba deset let.
Určitě ano. Moderní produkty pojištění majetku přináší řadu výhod – především kvalitnější rozsah pojistné ochrany, vylepšené asistenční služby či cykloasistenci zdarma. Novinkou je asistence pro případ stěhování, dále jde o asistence v případě potřeby pozáruční opravy domácích spotřebičů či nové kyberasistence. Zároveň se zvýšily limity plnění pro případ řemeslných prací, kterými se odstraňují nouzové situace – havárie vody, porucha elektroinstalace či zabouchnutí dveří. Nově činí až 10 tisíc korun pro jeden zásah, a počet zásahů v roce není omezen. K tomu nabízíme unikátní ekologický benefit, který garantuje výplatu plnění i nad rámec pojistné částky, pokud škoda přesáhne 75 % z pojistné částky zasaženého rodinného domu, rekreační budovy či bytové jednotky. Klient tak navíc obdrží prostředky na ekologickou modernizaci zasaženého objektu. Pokud tedy máte pojištěn rodinný dům na pojistnou částku 10 milionů a dojde k výše zmíněné pojistné události, kromě obvyklého pojistného plnění získáte navíc pět procent z pojistné částky, tedy 500 tisíc korun, na pořízení nebo vylepšení třeba vnitřního a vnějšího zateplení, fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo systému na zadržování a využívání dešťové vody. Tedy moderních prvků, které spoří náklady na bydlení a přispívají k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.
V létě jsem zaznamenal, že se u hotelů hojně začaly objevovat cedulky zákazu vnášení elektrokol do lobby nebo i na pokoj. To ta kola často hoří?
Naše zkušenosti to prozatím nepotvrzují. Nicméně chápu majitele provozoven, kteří se snaží toto riziko snížit na minimum. Na druhou stranu, nejen elektrokolo patří do kolárny, a ne na pokoj. Podobně je to v zimě s lyžemi, také máte v hotelu nebo penzionu cedulku, abyste je uložili do lyžárny.
Jsou elektromobilita a čisté energie pro pojišťovny nový strašák? Řešíte tyto případy i u automobilů či solárních panelů?
Už jsem to zmiňoval na začátku, nové technologie a nová rizika přinášejí nové výzvy i pojišťovnám. A riziko vzplanutí FVE panelů nebo baterií v elektrokolech a automobilech je jedním z nich. Ale strašák to není. Jen musíme ocenit riziko, které přinášejí, a zakomponovat ho do našich produktů. U FVE panelů řešíme spíše mechanické poškození od krup nebo při vichřici, kdy vzduchem mohou létat i části střešní krytiny nebo větve ze stromů. Pokud vím, tak několik požárů z důvodu neodborné instalace FVE jsme už řešili, zahoření samotných panelů ale ještě ne. Podobné je to u baterií v elektroautech, nejvíce případů poškození baterie souvisí s nehodou nebo nesprávným nabíjením. Proto se naše pojištění elektromobilů vztahuje i na její zničení nejen při nárazu, ale také při škodách způsobených přehřátím či zkratem. V rámci asistenčních služeb jsme přidali zásah, kdy v případě vybité baterie klienta odtáhneme k nejbližší nabíjecí stanici. A pojištění odpovědnosti kryje i škody, které může motorista způsobit při manipulaci s kabelem, při připojování nebo odpojování vozidla k nabíjecí stanici. Když mu upadne kabel na zem a poškodí se koncovka nebo poškodí nabíjecí stanici nesprávným zapojením do zásuvky.
Podobně jako u majetku se výrazný nárůst cen servisních prací a náhradních dílů projevuje také u pojištění vozidel.
Už několik let pozorujeme i u pojištění vozidel růst průměrné výše škod. Markantní je to u skel, kde se za posledních 10 let výše průměrné škody zdvojnásobila. Moderní vozidla jsou zejména v přední části vybavena soustavou senzorů a čidel. I zdánlivě malá nehoda může generovat škodu přesahující sto tisíc korun. Na tento vývoj zareagovala i legislativa a zvýšila limit pro volání Policie ČR k dopravní nehodě.
Projeví se to nějak u pojišťoven?
Zvýšení limitu pro volání policie nám větší problémy nepřinese. Zákon hovoří o odhadu škody a pro řadu lidí rozpoznat škodu přes 200 tisíc korun je stejně obtížné, jako to bylo u 100 tisíc. Jelikož si i díky osvětě pojišťoven lidé již zvykli na vyplňování záznamů o nehodě, pořizování fotografií z místa nehody, neočekáváme, že by zvýšení limitu přineslo fatální problémy. K tomu přispívá i aplikace Bouračka, která účastníky nehody nahlášením provede. Je dobré si připomenout, že není-li u nehody policie, musí si lidé počínat opatrněji a vše si řádně zapsat a zdokumentovat. Mobil s foťákem má dnes skoro každý, tak je dobré jej při nehodě využít.
Předpokládám, že zvýšení škod se se projevuje i v růstu cen pojištění vozidel. Mají motoristé možnost cenu nějak ovlivnit?
V první řadě jim nabízíme možnost zafixovat si cenu pojištění automobilu na první tři roky. Stačí si u povinného ručení sjednat limit pojistného plnění 150/150 milionů korun. V případě havarijního pojištění pak zvolit fixní spoluúčast 5 000 korun. Navíc nemusí platit celou částku hned, ale mohou si zvolit měsíční platbu, aniž by to ovlivnilo garanci nebo slevy. Nicméně, pokud dojde v tomto období k pojistné události, fixace automaticky končí. A cenu pojištění mohou ovlivnit i aktivně, s aplikací Koopilot. Jednoduchou aplikací, kterou si řidič nainstaluje do chytrého telefonu. Ta vyhodnocuje styl jízdy, když eviduje rychlost, razanci zrychlení, brzdění nebo i průjezdu zatáček. A také používání telefonu za jízdy. Pokud řidič jezdí bezpečně, získá část zaplaceného pojistného zpět, tzv. cashback. Využívá ji přes 30 tisíc našich klientů a průměrně jim vracíme 800 korun za čtvrtletí.
Nedávno jste absolvoval konferenci s názvem War Economy, kterou pořádala Česká asociace pojišťoven. Takže pravděpodobně myslíte i na tyto eventuality.
Ano, ačkoli to není příjemné téma. Vzhledem k zhoršující se geopolitické situaci se musíme vážně zabývat dopady případného rozšíření konfliktu za hranice Ukrajiny. Riziko poškození majetku v důsledku pádu předmětů je jen jedním z mnoha témat k diskusi a výměně zkušeností s pojišťovnami, které na Ukrajině stále fungují.