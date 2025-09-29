Známky vyjdou v den zpěvaččiných narozenin, tedy 1. listopadu, jako pocta jejímu odkazu. Sběratelé a fanoušci si je mohou předobjednat na webu martaznamky.cz. K dispozici bude 1 000 výtisků.
Známky jsou k dispozici v rámci exkluzivní předobjednávky pro sběratele a fanoušky, kteří chtějí mít jistotu, že tento unikátní tiskový list získají dříve, než se vyprodá, píše se na prodejním webu. Česká pošta ho prodává ve dvou variantách: s vlastnoručním podpisem za 2 990 Kč a bez podpisu za 1 990 Kč.
„V rámci objednávek je totiž 65 procent pryč, a to během 72 hodin,“ stojí na zpěvaččině Facebooku.
Nikdy neohnula hřbet. Milovaná a zakazovaná Kubišová vstoupila do Síně slávy
Kubišová během své kariéry třikrát zvítězila ve čtenářské anketě časopisu Mladý svět Zlatý slavík. Zazpívala si například i v pařížské Olympii. Její píseň Modlitba pro Martu se stala při okupaci vojsk Varšavské smlouvy 1968 symbolem národního odporu.
Marta Kubišová zpívala s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou v populárním triu Golden Kids. V únoru roku 1970 jí však komunistický režim zakázal uměleckou činnost. Podepsala také Chartu 77.
Ke zpěvu se mohla vrátit až v roce 1989. Po sametové revoluci krátce vstoupila do politiky. 28. října 2023 jí prezident Petr Pavel udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.