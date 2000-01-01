náhledy
Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve fotogalerii, jak se slavný dezert rodí a jak vypadá výroba.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Při výrobě Medovníku se používá výběrová mouka z Českého mlynáře a pravý med, který pochází z květů slunečnic.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Transportní pás se musel přizpůsobit výrobním prostorám, placky tak musí netradičně vybrat i ostrou zatáčku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V Medovníku stroje pomáhají s přípravou a pečením placek, ale mazání a skládání dortů zůstávají ruční.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Každá zkušená cukrářka pozná, kolik krému je akorát. To stroj neumí,“ říká šéf Medovníku Jiří Černý.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Krabice v provozu Medovníku na pražském Chodově čekají na naplnění před cestou k zákazníkovi.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Medové dezerty firmy Marlenka se vyrábějí v provozu u Frýdku-Místku.
Autor: Marlenka
Marlenka v Lískovci u Frýdku Místku byla založena v roce 2003 a nyní dodává své dorty do celého světa. Výroba dortů jede nepřetržitě.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Balené dorty s delší trvanlivostí rozšiřují možnosti distribuce. Firma díky tomu nemusí spoléhat pouze na lokální prodej. Produktový koncept je přizpůsoben logistickým a skladovým nárokům zahraničního obchodu.
Autor: Marlenka
Marlenka zaměstnává téměř 500 lidí, převážně z okolí Frýdku-Místku, kteří pracují na čtyři směny.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Marlenka spotřebuje až 25 tun medu měsíčně, převážně květového ze Slovenska.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Marlenka vyrábí ročně 15 milionů produktů, z toho čtyři miliony dortů a téměř šest milionů balení kuliček. Kapacita ovšem již téměř nestačí. Linky běží nonstop sedm dní v týdnu.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Rozšiřování výrobních kapacit je reakcí na dlouhodobě rostoucí poptávku. Firma plánuje další investice, včetně výstavby nového provozu. Cílem je zvýšit produkci bez výrazného tlaku na náklady.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Výrobní linky patří k největším investicím společnosti. Automatizace umožňuje vyrábět vysoké objemy při zachování stabilní kvality. Technologické zázemí je jedním z důvodů, proč firma dokáže konkurovat i velkým mezinárodním hráčům.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Marlenka patří k významným zaměstnavatelům v Moravskoslezském kraji. Ve výrobě, logistice i administrativě pracují stovky lidí. Růst firmy se promítá i do zvyšujících se nároků na pracovní sílu a organizaci směn.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Marlenka provozuje ve svém sídle také vlastní kavárnu, kde si návštěvníci mohou objednat rozličné dorty a zákusky přímo z výroby.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Prodejna přímo u výrobního závodu těží z vysoké návštěvnosti areálu.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Jednou ze zakázek Marlenky bylo zhotovení dortu pro britského panovníka Karla III., který se prezentoval na britské ambasádě během oslav.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Úspěchy Marlenky vynesly v únoru 2026 jejímu zakladateli Gevorgu Avetisjanovi už potřetí cenu pro EY Podnikatele roku Moravskoslezského kraje.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA