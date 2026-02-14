|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě
Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě
Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...
Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství
Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...
OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě
Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...
Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem
Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...
Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu
Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...
Děti neví, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka
Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...
Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení
Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...
AI mění způsob práce. Nejvíc pomáhá s texty a rutinními úkoly, vyplývá z analýzy
Umělá inteligence je v Česku již pevnou součástí každodenní práce. Uživatelé ji nejčastěji zapojují do psaní textů, plánování a vyhledávání informací, zatímco kreativní experimenty zůstávají spíše na...
Olympijská vesnice se promění na koleje pro studenty. Snad na bydlení budou mít
Nová olympijská vesnice pro sportovce v Miláně byla navržena tak, aby po skončení her pomohla vyřešit konkrétní potřebu: nedostatek studentského bydlení ve městě. Projekt představuje významný krok...
Rio není jen socha Krista. Turistický rozmach zažívají tamní chudinské čtvrtě
Čím dál více turistů si během cest nevystačí jen s běžnými zážitky. Patrné to je v Brazílii a hlavním městě Riu de Janeiru, kde roste poptávka po prohlídkách v místních favelách – rázovitých...
Ženy stále vydělávají méně než muži. Změnit to má připravovaný zákon
Rozdíl v odměňování žen a mužů na stejné pozici při stejné délce praxe i vzdělání činí v českých firmách 6,5 procenta. Zjistil to audit poradenské společnosti EY, který provedla ve spolupráci s...
OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě
Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...
V Zimbabwe na Valentýna letí kytice z peněz i dárky z recyklovaného šrotu
Likvidita jako projev náklonnosti a harampádí jako symbol trvalé lásky. Od kytic vyrobených z dolarových bankovek až po dárky ve tvaru srdce vyrobené z recyklovaného šrotu. Romantika v Zimbabwe...
Hoří? Černý jestřáb připraven. Firma vdechuje vrtulníkům druhý život
Vsadili na legendární vrtulníky Black Hawk. Vdechujeme vrtulníkům nový život, říká v rozhovoru Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance. Ať už zbrusu nové nebo modernizované stroje...
Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství
Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...
Taylor Swift se ohradila vůči výrobci ložního prádla, používá stejné jméno
Zpěvačka Taylor Swift požádala americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zastavil pokus společnosti Cathay Home, která vyrábí ložní prádlo, zaregistrovat ochrannou známku ve znění Swift Home....
Poláci jsou při chuti. Loni skoupili nejvíc západních firem v historii země
To, co se před pár lety zdálo skoro jako nemyslitelné, se postupně stává realitou. Čím dál více polských firem skupuje své konkurenty v bohatší západní Evropě. V loňském roce to bylo celkem 22...