Šil načerno spacáky, pak objevil unikátní vlákno. Průkopník líčí vznik funkčního prádla

Mario Vlček hned po listopadu 1989 získal živnostenský list a začal vyrábět funkční prádlo pod značkou Alae Lupuli, později Moira. | foto: Petr LundákMAFRA

Ivan Brezina
Je takovým outdoorovým vizionářem. Extrémní sportovec Mario Vlček naučil Čechy nosit funkční prádlo. Před víc než třiceti lety odstartoval revoluci, díky které nemusíme být ani při pohybu upocení a není nám zima. Co tomu předcházelo a jakou cestu od té doby jeho značka Moira urazila, líčí Vlček v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.

Jak jste se dostal k extrémním sportům?
Ve škole jsem měl vyznamenání. Myslel jsem, že budu studovat, ale rodiče se rozvedli a já se s matkou přestěhoval z Brna do Prahy. Musel jsem do učení. S partou kamarádů jsme začali vyrážet do přírody, nejdřív jako trampové. Jenže chtěli jsme výš. Nejdřív v českých horách. Toužili jsme se zbavit představy, že něco nejde. Postupně jsem se dostal třeba na Kavkaz, do kanadského pohoří Svatého Eliáše nebo do pákistánského Hindúkuše. Při výstupu na gruzínský Kazbek v roce 1971 jsme měli namále.

Vojákům může zachránit život. A zákazníci se dnes ptají na „civilní“ funkční prádlo třeba do divadla.

