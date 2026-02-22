Jak jste se dostal k extrémním sportům?
Ve škole jsem měl vyznamenání. Myslel jsem, že budu studovat, ale rodiče se rozvedli a já se s matkou přestěhoval z Brna do Prahy. Musel jsem do učení. S partou kamarádů jsme začali vyrážet do přírody, nejdřív jako trampové. Jenže chtěli jsme výš. Nejdřív v českých horách. Toužili jsme se zbavit představy, že něco nejde. Postupně jsem se dostal třeba na Kavkaz, do kanadského pohoří Svatého Eliáše nebo do pákistánského Hindúkuše. Při výstupu na gruzínský Kazbek v roce 1971 jsme měli namále.
