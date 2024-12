Nesmíme být papežštější než papež, říká k evropským plánům ministr zemědělství

Zemědělská veřejnost se poměrně ostře vyjádřila proti schválení nových opatření proti erozi, podle Agrární komory by byla nejpřísnější v Evropě. Spustit se mají od příštího podzimu, plánujete v nich ještě nějakou změnu?

Otázka řešení eroze je v Česku jedno z důležitých témat. Vidíme, co působí klimatická změna, časté přívalové deště v průběhu jara, léta i začátku podzimu. Má to bohužel výrazně destruktivní účinky na půdu a je nesporné – a na tom se shodnu i s farmáři, zemědělci –, že půda je to nejcennější pro budoucí generace, je třeba ji chránit o to víc, že nyní je vystavená extrémnějšímu počasí.

Otázka zní, jakým způsobem k ochraně přistoupit. Od letošního ledna máme rozdělení do jednotlivých nových kategorií a na tom se už nic měnit nebude. Zhruba 65 tisíc hektarů bude v kategorii silně ohrožené plochy, v tom jsme ve shodě i s nevládními organizacemi. Podmínky tam budou platit tak, jak jsou v připraveném nařízení vlády, tedy včetně omezení a povinných využití půdoochranných technologií, jak jsme je připravili s Výzkumným ústavem monitoringu a ochrany půdy a zástupci zemědělců.