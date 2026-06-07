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Vývojářka Manufaktury: Kosmetika z Asie? Má obří uhlíkovou stopu i strašlivé dopady

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Tereza Zahrádková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Josef Hympl
Proč Asijci zbožňují českou pivní kosmetiku? A proč se vlčí mák na rozdíl od svého modrého příbuzného pro sprchové gely a další kosmetické výrobky nehodí? Tajemství i zákulisí toho, jak vůbec vznikají unikátní kolekce přípravků vhodných k péči o tělo, poodhaluje kreativní vývojářka přední české značky Manufaktura Tereza Zahrádková, jež prý v dětství snila o tom, že bude alchymistkou.

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Křivule a baňky jako z filmového Císařova pekaře byste u ní dnes hledali marně, nicméně nádob s naloženými bylinami je v laboratoři Terezy Zahrádkové spousta. Jaké skryté vlohy musí mít člověk, který se pro tuto profesi rozhodne?

Jak se člověk stane vývojářem kosmetiky?
Už jako malá jsem k tomu měla velmi blízko. Když jsem tenkrát sledovala pohádky, spíše než jako princezna jsem se viděla jako nějaká alchymistka, co v nich vystupuje. Navíc už od dětství jsem s babičkou pěstovala různé bylinky a květiny. Levanduli, růži a další rostliny jsme poté nakládaly do olejů, macerovaly je a dál s nimi pracovaly. Byla to zábava. Uhranuly mě ty všemožné vůně, účinky na pokožku. Když jsem pak studovala víceleté gymnázium, dál mě fascinovala chemie, a tak jsem přemýšlela o tom, že bych ráda pracovala v nějaké laboratoři. Proto jsem se odhodlala jít na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde jsem měla nejprve zaměření na biotechnologii léčiv, ale při magisterském studiu jsem se už plně věnovala zaměření na kosmetiku.

Když vyvíjím nový sprchový gel, testujeme i takové věci, zda nezanechává na pokožce lepkavý pocit. V takovém případě potom musíme množství nějaké konkrétní suroviny stáhnout. Podobně uvažujeme u nějaké pleťové emulze nebo séra. Nemůže být ani příliš hutné, ale ani příliš tekuté.

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