„Za tu dobu se značka hodně posunula. Začínali jsme s obchodem v pražské Jilské ulici, kde jsme prodávali lidovou tvorbu zahraničním turistům. Postupně jsme ale chtěli nabídnout i vlastní sortiment a cílit také na české zákazníky. Náš sklad se tehdy nacházel v prostorách bývalé mýdlárny, a tak jsme se rozhodli vstoupit do světa kosmetiky,“ popisuje redakci iDNES.cz ředitel společnosti Manufaktura Tomáš Kratochvíl.
Přestože glycerinová mýdla už dnes v nabídce nejsou, sortiment tvoří přes 300 kosmetických výrobků převážně z českých surovin. Levandule sem například putuje z Moravy, sedmikrásky si sami sbírají a pivo na oblíbenou kosmetickou řadu pochází z benešovského Ferdinanda.
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Pivní šampón je bestseller. Populární je i u Asijců, říká vývojářka Manufaktury
Právě pivní šampon je dlouholetým bestsellerem a Manufaktura ho prodala už přes 2,6 milionů kusů. „Kupují ho hlavně turisté, ale své místo si našel i u lokálních zákazníků. Češi ovšem touží také po sofistikovanějších produktech, jako jsou například toaletní vody a pleťová péče. Velmi úspěšné jsou i limitované edice, kterých jsme uvedli už 33 a letošní vánoční bude čtyřiatřicátá,“ pokračuje Kratochvíl.
V Česku a na Slovensku dnes firma provozuje 52 kamenných prodejen. V minulosti si vyzkoušela i franšízy v Japonsku. „Nakonec jsme se rozhodli tuto spolupráci ukončit a dát přednost kvalitě před kvantitou. Ze stejného důvodu jsme opustili i velkoobchodní prodej. Provozujeme však mezinárodní e-shop, ze kterého doručujeme do celého světa. Mezi nejzajímavější cíle našich balíčků patřilo například Grónsko či letadlová loď.“
Miliony kusů ročně
Při vstupu do takzvané varny, kde se produkty připravují, zrovna jedna ze zaměstnankyň nalévá do stroje ingredience na pivní šampon. O kousek dál se na lince stáčí do lahviček sprchový gel s vůní růže.
„Každý rok vyvineme třicet až čtyřicet nových produktů. Na obrazovce pak sledujeme aktuální počet vyrobených kusů. Ročně se pohybujeme kolem tří milionů, ale letos bychom toto číslo mohli překonat,“ ukazuje Kratochvíl na velkou televizi uprostřed výrobní haly.
Důraz kladou v Modleticích také na ekologii. Plastové láhve vyrábí až z padesáti procent z recyklátu, budova využívá solární energii i šedou vodu. Od roku 2009 drží firma certifikát Leaping Bunny zaručující netestování na zvířatech a většina jejího sortimentu je veganská.
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Inspirujeme se hlavně v Česku, ale ženy touží po citrusech, říká šéfka Manufaktury
Na jaře příštího roku plánují v areálu otevřít i návštěvnické centrum. „Do jeho rekonstrukce jsme investovali asi půl miliardy, abychom vytvořili stabilní zázemí jak pro výrobu, tak celou firmu. Od začátku jsme chtěli produkci udržet v Česku, abychom ji mohli mít pod kontrolou,“ říká Kratochvíl. „Jsme rádi, že se nám daří oslovovat stále více zákazníků a rosteme v obratech. Těšíme se, až lidé poznají celý proces na vlastní kůži.“
Manufaktura v současnosti zaměstnává 350 lidí, převážně z Česka, a její roční obrat se pohybuje kolem 600 milionů korun.