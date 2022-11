Lidé mohou opět skončit v DPI. Na trh se vrací padlý dodavatel energií

„Naše společnost aktuálně nedodává do žádného odběrného místa a ani to v nejbližší době neplánujeme,“ uvedl za Manta Energy Jan Pavlíček. Na trhu se hovoří o tom, že je možné, že Manta Energy se chce na trh vrátit z důvodu, aby vyprodala energie, kterými disponuje její mateřská společnost. To ale podle Pavlíčka není možné. „Manta Energy nemá a ani nemůže mít přístup k energiím mateřské společnosti Manta Commodities,“ doplnil Pavlíček.

Samotná Manta Commodities s energiemi obchodovat nemůže, jelikož čelí insolvenčnímu řízení. Podle energetického experta Jiřího Gavora je v případě Manta Energy navíc problém, že jako subjekt zúčtování využívala svoji mateřskou společnost, která ji už jednou stáhla ke dnu. Upozornil, že také nelze vyloučit riziko, že Manta Energy opět pošle své zákazníky do režimu DPI, jelikož znovu neustojí situaci na energetickém trhu a znovu ukončí dodávky energií. Podle Gavora je také spíše výjimkou než pravidlem, že se padlá společnost pustí do stejného podnikání.

Základní kapitál dva miliony korun

Proti nespolehlivým dodavatelům energií chtěl letos zasáhnout i Energetický regulační úřad (ERÚ), který navrhoval navýšení základního jmění společností, které dodávají energie, ale i jejich povinné pojištění.

Společnost Manta Energy má přitom základní kapitál ve výši pouhých dvou milionů korun. Z obchodního rejstříku je dále patrné, že firma při svém vzniku v roce 2018 získala oprávnění k pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. V roce 2019 pak změnila svůj obor podnikání na obchod s elektřinou a plynem.

„Důvod, proč se Manta Energy stala subjektem zúčtování, je ten, že chceme být připraveni na nové možnosti, které v následujících letech může energetický trh přinést,“ vysvětlil Pavlíček, proč se Manta zdánlivě vrací na trh.

Majitel Manty neuhlídal ani další společnosti

Petr Beneš, který za firmou Manta Energy stojí, dříve působil v dozorčích radách několika společností, které obchodovaly s energiemi. Šlo o firmy České plynovody a. s., GSCeP, a. s., Česká plynárenská a. s. a České energie, a. s. Poslední tři ze jmenovaných společností za Benešova působení či krátce po jeho odchodu z dozorčích rad skončily v úpadku či likvidaci. Tyto čtyři vzájemně vlastnicky propojené společnosti pak tvořily koncern CE Group, který se i přes nízké tržby tvářil jako významný hráč na energetickém trhu a byl napojený na bývalého premiéra a neúspěšného prezidentského kandidáta Jana Fischera.

O CE Group informoval například server Aktuálně.cz, podle kterého se jedná o firmu, který toho léta víc slibuje, než koná. V roce 2016 pak přišel krach skupiny poté, kdy neustála zvýšení cen energií na burze. Její dluhy převyšovaly 200 milionů korun, především vůči státu a společnosti Metrostav.

Energetický zákon je stále nevyhovující

Současné znění energetického zákona jde v podstatě na ruku pochybným dodavatelům energií. Případy, kdy dodavatel již jednou ztratil možnost dodávat energie totiž nijak nezohledňuje. Manta Energy tak může opětovně obchodovat s energiemi, ačkoli již jednou nechala své klienty na holičkách. Firmě stačila pouze registrace u Operátora trhu (OTE).

Případ návratu Manta Energy tak jednoznačně poukazuje na díry v zákoně a nutnost zpřísnit současná pravidla. V opačném případě totiž hrozí, že zákazníci Manta Energy a podobných dodavatelů opět časem skončí v DPI a budou se potýkat s problémy v dodávkách energií.

Už po pádu prvních dodavatelů energií se v loňském roce hovořilo o tom, že energetický zákon musí projít úpravou. ERÚ navrhoval, že by mělo dojít zejména k většímu dohledu nad dodavateli a jejich podnikání právě ze strany úřadu. ERÚ také letos navrhoval zpřísnění podmínek pro udělení licence. „Úřad například připravil i zavedení tzv. ‚cejchu dodavatele‘, který by provinilým subjektům, jež v minulosti vystavily své zákazníky režimu DPI apod., znemožnil dál s elektřinou či plynem obchodovat,“ uvedl Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Podle bývalého ministra průmyslu Karla Havlíčka a obchodu je problém padlých dodavatelů nutné řešit na půdě EU, která před 15 lety začala liberalizovat trh s energiemi a cíleně se vytvořily podmínky pro nástup alternativních dodavatelů, kteří sice v době levných energií tlačili jejich ceny dolů, ale nezvládli zdražování, které přišlo v loňském roce.