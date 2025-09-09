Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

„Česká republika se potýká nejen s rigidním trhem práce, ale jsme – stejně jako všechny evropské ekonomiky – v situaci, kdy demografie a její křivka je neúprosná. Naše populace stárne. Do důchodu odchází mnohem víc lidí, než jich na trh práce přichází. Situace se v dalších deseti letech rozhodně nebude lepšit,“ uvedla na tiskové konferenci Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.
Podle ní ročně odchází do důchodu 120 tisíc lidí, na trh aktuálně přichází asi 90 tisíc lidí. „Do deseti let se křivka ještě posune, na trhu začne ročně chybět 70 tisíc lidí,“ upozornila. Podle ní prudce klesá také počet absolventů učňovských oborů, řemesel i nejrůznějších technických škol.
Lidé se navíc přesouvají z průmyslu do služeb. „Čeští zaměstnanci už některé pozice nevykonávají a nikdy nebudou vykonávat,“ zmínila Rezlerová. Dodala, že těžkou a fyzicky náročnou práci Češi vykonávat nechtějí. „Nemáme jinou šanci než umožnit cizincům z třetích zemí, pro které by práce a příslušná odměna za práci byla zajímavá, vstup do země,“ řekla.
Od července letošního roku vláda změnila pravidla pro zaměstnávání cizinců, kvóty pro přijímání pracovníků z ciziny se upravily na 11 zastupitelských úřadech. Nově přibyla místa pracovníky z Indie, Číny či dalších asijských zemí.
Kvóty nestačí
Kvóty na reálnou poptávku reagují, podle odborníků z ManpowerGroup však nestačí. „Pokud dneska na trhu práce chybějí vyšší desítky tisíc lidí, navýšení kvót o dva nebo tři tisíce situaci nezachrání,“ upozornila Rezlerová. Navýšení kvót je podle ní každopádně dobrým krokem.
Podle Martina Mocáka, který má ve společnosti ManpowerGroup na starosti strategické řízení náboru pracovníků, se z praxe osvědčuje zaměřit se na země s vyšší mírou připravenosti uchazečů, jazykovou a kulturní blízkostí a fungující infrastrukturou pro relokaci pracovníků, včetně dostatečných kvót. Firmy podle něj stále častěji nabírají zaměstnance z Filipín, Srbska, Severní Makedonie a Kazachstánu.
V případě Filipínců jako výhodu zmiňuje jazykovou vybavenost a také vysokou pracovní morálku a loajalitu. „Co se týká Srbska a Makedonie, tady je velkou výhodou slušná adaptabilita. Způsob života u nich doma a u nás je velmi podobný. Zároveň víme, že velkým lákadlem je pro ně i velká dostupnost českého školství nebo zdravotnictví – ať už pro rodinu nebo pro děti,“ zmínil na tiskové konferenci.
Pracovníci z Kazachstánu jsou podle něj zase ochotní pracovat v náročných provozech, navíc hovoří rusky a domluví se s Ukrajinskými pracovníky.
Martin Mocák zároveň upozornil, že pro zaměstnance z ciziny je ideální vytvořit prostředí, v němž se budou moci dobře integrovat, od kvalitního ubytování a férové mzdy až po podporu v prvních měsících v nové zemi.
Nemá podle něj smysl nabírat cizince, pokud na to podnik není připravený. „Pokud si představíte, že vám přijde do práce parta 50 natěšených filipínských pracovníků, kteří jsou žhaví do práce, protože si chtějí vydělat peníze, a zvednou normy na lince, logicky se to kolegům líbit nemusí. Na to je potřeba myslet dopředu,“ uvedl Mocák. Dodal, že českým pracovníkům je toto nutné vysvětlit.
„Nemluvě o tom, že v dnešní době sociálních sítí jsou tyto komunity aktivní a velmi rádi si předají zpětnou vazbu, který zaměstnavatel je slušný a solidní a který není,“ upozornil.
„Může se stát, že firma nabere cizince a pak se diví, že po půl roce, kdy lidé už vědí, že můžou změnit zaměstnavatele, hledají si jinou možnost. A to už je samozřejmě pozdě,“ uzavřel.