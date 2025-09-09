Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

Autor:
  14:04
V České republice chybí zaměstnavatelům stovky tisíc pracovníků napříč obory. Kvóty, které určují, kolik pracovníků ze zahraničí může do České republiky přicestovat za prací, podle zástupců společnosti ManpowerGroup nestačí. Upozornili také, že Česká republika je v demografickém skluzu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

„Česká republika se potýká nejen s rigidním trhem práce, ale jsme – stejně jako všechny evropské ekonomiky – v situaci, kdy demografie a její křivka je neúprosná. Naše populace stárne. Do důchodu odchází mnohem víc lidí, než jich na trh práce přichází. Situace se v dalších deseti letech rozhodně nebude lepšit,“ uvedla na tiskové konferenci Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Boom thajských masáží. Chybí masérky, vláda zvýšila kvóty. Salonům to ale nestačí

Podle ní ročně odchází do důchodu 120 tisíc lidí, na trh aktuálně přichází asi 90 tisíc lidí. „Do deseti let se křivka ještě posune, na trhu začne ročně chybět 70 tisíc lidí,“ upozornila. Podle ní prudce klesá také počet absolventů učňovských oborů, řemesel i nejrůznějších technických škol.

Lidé se navíc přesouvají z průmyslu do služeb. „Čeští zaměstnanci už některé pozice nevykonávají a nikdy nebudou vykonávat,“ zmínila Rezlerová. Dodala, že těžkou a fyzicky náročnou práci Češi vykonávat nechtějí. „Nemáme jinou šanci než umožnit cizincům z třetích zemí, pro které by práce a příslušná odměna za práci byla zajímavá, vstup do země,“ řekla.

Svářeči z Indie či Filipín. Firmy v Česku nabírají pracovníky z různých koutů světa

Od července letošního roku vláda změnila pravidla pro zaměstnávání cizinců, kvóty pro přijímání pracovníků z ciziny se upravily na 11 zastupitelských úřadech. Nově přibyla místa pracovníky z Indie, Číny či dalších asijských zemí.

Kvóty nestačí

Kvóty na reálnou poptávku reagují, podle odborníků z ManpowerGroup však nestačí. „Pokud dneska na trhu práce chybějí vyšší desítky tisíc lidí, navýšení kvót o dva nebo tři tisíce situaci nezachrání,“ upozornila Rezlerová. Navýšení kvót je podle ní každopádně dobrým krokem.

Když mluvím s kolegy, používám překladač, říká Ind zaměstnaný v Česku

Podle Martina Mocáka, který má ve společnosti ManpowerGroup na starosti strategické řízení náboru pracovníků, se z praxe osvědčuje zaměřit se na země s vyšší mírou připravenosti uchazečů, jazykovou a kulturní blízkostí a fungující infrastrukturou pro relokaci pracovníků, včetně dostatečných kvót. Firmy podle něj stále častěji nabírají zaměstnance z Filipín, Srbska, Severní Makedonie a Kazachstánu.

V případě Filipínců jako výhodu zmiňuje jazykovou vybavenost a také vysokou pracovní morálku a loajalitu. „Co se týká Srbska a Makedonie, tady je velkou výhodou slušná adaptabilita. Způsob života u nich doma a u nás je velmi podobný. Zároveň víme, že velkým lákadlem je pro ně i velká dostupnost českého školství nebo zdravotnictví – ať už pro rodinu nebo pro děti,“ zmínil na tiskové konferenci.

Pracovníci z Kazachstánu jsou podle něj zase ochotní pracovat v náročných provozech, navíc hovoří rusky a domluví se s Ukrajinskými pracovníky.

Pracujících Filipínců v Česku přibývá, oproti roku 2018 je jich pětinásobek

Martin Mocák zároveň upozornil, že pro zaměstnance z ciziny je ideální vytvořit prostředí, v němž se budou moci dobře integrovat, od kvalitního ubytování a férové mzdy až po podporu v prvních měsících v nové zemi.

Nemá podle něj smysl nabírat cizince, pokud na to podnik není připravený. „Pokud si představíte, že vám přijde do práce parta 50 natěšených filipínských pracovníků, kteří jsou žhaví do práce, protože si chtějí vydělat peníze, a zvednou normy na lince, logicky se to kolegům líbit nemusí. Na to je potřeba myslet dopředu,“ uvedl Mocák. Dodal, že českým pracovníkům je toto nutné vysvětlit.

„Nemluvě o tom, že v dnešní době sociálních sítí jsou tyto komunity aktivní a velmi rádi si předají zpětnou vazbu, který zaměstnavatel je slušný a solidní a který není,“ upozornil.

„Může se stát, že firma nabere cizince a pak se diví, že po půl roce, kdy lidé už vědí, že můžou změnit zaměstnavatele, hledají si jinou možnost. A to už je samozřejmě pozdě,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

V České republice chybí zaměstnavatelům stovky tisíc pracovníků napříč obory. Kvóty, které určují, kolik pracovníků ze zahraničí může do České republiky přicestovat za prací, podle zástupců...

9. září 2025  14:04

Dukovany čeká třítýdenní prověrka. Odborníci zkontrolují klíčové části provozu

Jaderná elektrárna Dukovany bude po tři týdny pod drobnohledem odborníků z osmi zemí. Prověrka Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) potrvá do 26. září. Závěrem bude hodnocení...

9. září 2025  12:14

Čína se nechová jako spojenec, pláčou Rusové. Obchod mezi zeměmi se propadá

Vývoj obchodu mezi Ruskem a Čínou na velké spojenectví těchto dvou zemí neukazuje. Pokles ve vzájemné výměně zboží, který začal počátkem roku, podle aktuálních dat totiž dále zrychluje.

9. září 2025  12:08

CSG Defence vstupuje do partnerství 4iG a Rába, získá podíl v maďarském výrobci

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina CSG se zapojí do strategického partnerství mezi maďarskou 4iG a společností Rába, předním výrobcem těžkých vozidel a jejich komponentů. Prostřednictvím své divize CSG...

9. září 2025

Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Ministerstvo dopravy plánuje na příští rok novinku. Vyzvednout si registrační značku a technický průkaz bude možné z výdejních boxů. Lidé tak již nebudou muset kvůli tomu chodit na úřad. Nyní je...

9. září 2025  10:33

Září je investorsky zakletý měsíc. Nedaří se akciím v USA ani evropským firmám

Měsíc září není mezi investory dlouhodobě příliš oblíbený. Při pohledu do minulosti je totiž patrné, že právě v této části roku se akciím většinově nedaří. Třeba americký index S&P 500 se během...

9. září 2025  9:42

Sázka na diamanty se nevyplácí. Ekonomika Botswany je varováním pro jiné

Premium

Botswana dlouhodobě patřila mezi nejvíce prosperující státy Afriky. Nyní ale její ekonomika doplácí na obrovský globální propad poptávky po diamantech. Důvodem jsou zejména takzvané laboratorní...

9. září 2025

Petr Kellner jako reklama na kapitalismus. Bez svého „darebáka“ se ale neobešel

Hrdina kuponové privatizace. Tak zesnulého miliardáře Petra Kellnera označil ekonom Dušan Tříska. Po revoluci nastřádal Kellner obrovské množství podniků, což s sebou neslo i stinnou stránku. Na...

9. září 2025

Dráhy představily lokomotivy pro mezistátní linky. Zvládnou i 230 km/h

České dráhy představily novou generaci lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 kilometrů v hodině. Tu využijí na mezistátních spojeních do Německa, Rakouska nebo výhledově třeba do maďarské...

8. září 2025

Jak obejít cla snadno a rychle. Do tří let bude čínská automobilka vyrábět v Evropě

Čínská automobilka BYD zahájí výrobu elektromobilů ve své nové továrně v Maďarsku koncem letošního roku. Firma, která je největším výrobcem elektromobilů v Číně, zároveň plánuje, že do roku 2028...

8. září 2025  19:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přes terminál v Nizozemsku proudí LNG již třetím rokem, většinou pochází z USA

Již tři roky funguje terminál na zkapalněný zemní plyn v nizozemském Eemshavenu, v němž si ​Česká republika pronajala přibližně třetinu kapacity. Během této doby do něj připlulo přes šedesát...

8. září 2025

Podzemní nádraží na pražském letišti má zelenou. Stavba začne v roce 2027

Projekt podzemního vlakového nádraží na Letišti Václava Havla získal pravomocné povolení záměru. Stavba za 6,5 miliardy korun by měla začít v roce 2027 a potrvá tři roky. Nádraží bude součástí tratě...

8. září 2025  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.