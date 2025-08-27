Do Česka dorazilo 22 tun manga s hmyzím škůdcem. Zásilku museli zlikvidovat

Jde o značné riziko pro pěstování peckovin, třeba švestek a broskví. Část zásilky skončila u spotřebitelů, v tržní síti dohledali inspektoři necelou stovku plodů.
Vrtule, v tomto případě Bactrocera dorsalis, je invazivní škůdce, který působí škody na různých druzích ovoce. Larva se do něj zavrtává. Běžná je v Česku vrtule třešňová a v posledních letech se v Česku rozšířila i vrtule ořechová, která napadá vlašské ořechy.
Ústav dostal varování od kolegů z Nizozemí 31. července. „Inspektoři ÚKZÚZ ve spolupráci s vedením obchodního řetězce dohledali konkrétní prodejny, kam bylo ovoce z dané zásilky dodáno,“ uveda mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
Na základě tohoto zjištění vydal ústav 7. srpna zákaz prodeje dotčeného ovoce a nařídil oddělené uskladnění tak, aby se dospělí jedinci vrtule nemohli dostat do vnějšího prostředí. Posléze nařídil likvidaci zásilky.
Druh vrtule, která byla v mangu, je považován za karanténního škůdce v Evropské unii. „Jeho výskyt by mohl mít vážné dopady na pěstování ovoce a zeleniny v Česku i celé Evropě. Pro ovoce jsou vrtule velmi destruktivní a v zemích původu mohou působit na produkci ovoce ekonomické škody i ve výši 60 až 80 procent. Hlavními druhy hostitelských rostlin v Česku by po případném rozšíření mohly být meruňka, slivoň, broskvoň a třešeň,“ uvedla Hrabčáková.