Mana chce expandovat se svým "jídlem budoucnosti", shání miliardu

Zmrzlina je zmrzlina, nejvíce „fun and cool“ jídlo na světě. Nejde o reklamní slogan Unileveru nebo Nestlé, ale o slova spoluzakladatele značky Mana Jakuba Krejčíka. Toto „funkční“ jídlo splňuje všechny výživové parametry, které jsou člověku třeba. A nejinak by měla vypadat i zmrzlina Mana, kterou chce brzy uvést na trh.

Potřebuje na to ale peníze, optimálně miliardu korun. Tolik má stát expanze do Německa a dalších zemí, která je s uvedením zmrzliny spojená.

„Proč zmrzlina? Jednou někdo řekl, že pokud chceš být se všemi zadobře, prodávej zmrzlinu. Není jídlo, co by tohle přebilo. Zmrzlina je reprezentant bezstarostného dětství, zábavy. K tomu jsme přidali koncept Many, takže to funguje jako nutričně plnohodnotné jídlo, jen v jiném skupenství,“ popisuje Jakub Krejčík, spoluzakladatel Many.

Jaká bude forma této „zdravé“ zmrzliny, nechce ještě Krejčík prozradit. Prodávat se ale bude i na internetu, kde Mana začínala a který stále přináší většinu obratu firmy Heaven Labs, jež za značkou stojí.

„Naše vývojové oddělení na zmrzlině pracovalo zhruba rok a půl, investovali jsme několik milionů korun do speciálních výrobních strojů, které jsme si nechali vyrobit,“ popisuje spolutvůrce Many. Technologicky náročné bylo hlavně převést nutriční složení do skupenství zmrzliny.

Funkční, ale ne na každý den

Mana je čtyři roky starý projekt. Začínal v garáži, pak se výroba přesunula do lepších prostor za Prahou a počet zaměstnanců se postupně vyšplhal k sedmdesáti.

Funkční jídlo, které firma nabízí, je součástí celosvětového trendu zdravějšího stravování. Zároveň je v souladu s omezováním masa a upřednostňováním rostlinné produkce. Konkurenci má jak v zahraničí, tak v Česku. Před rokem začala například tuzemská firma Pokeat. Ta prodává pyré v kapsičkách a má podle serveru Czechcrunch zhruba šestimilionové roční tržby. K dostání je už třeba v internetovém obchodě Alza.cz.

Nápoj RealFood zase odstartoval loni v lednu a všude ho představoval čtvrtinový vlastník firmy Tomáš Rajchl. Nyní se ale zdá, že se zasekl. Na webových stránkách RealFood svítí u všech příchutí nápis „dočasně vyprodáno“, poslední novinky na Facebooku jsou z března letošního roku a mail nefunguje. Na Alze, kde se jinak prodávají všechny velké značky alternativních jídel, je pod značkou RealFood k mání jen shaker.

Otázkou, kterou řeší hlavně odborníci na výživu, je, jak často by měl člověk takové „jídlo budoucnosti“ jíst. „Občas to možné je. V situacích, kdy není čas nebo možnost připravit si normální jídlo, je lepší sáhnout po takovém produktu než po sušence, čokoládové tyčince nebo pizze, které nám kromě energie nic moc nepřinesou,“ míní Martin Pávek za společnost STOB, která pomáhá lidem trvale zhubnout. Nicméně Pávek nedoporučuje jíst pouze tyto produkty, protože člověku pak začne chybět prožitek z jídla.

Z internetu do prodejny

Společnost Heaven Labs byla původně čistě internetový prodejce nápojů a prášku Mana, které jsou nyní k mání ve čtyřech příchutích. Ještě předloni firma uváděla, že do kamenných prodejen nepůjde, nyní je však k vidění ve většině velkých obchodů, u čerpacích stanic či v některých trafikách. Podle Krejčíka jde o více než 800 míst a stále přibývají.

„Retailu říkáme ‚placené vzorky‘. Podporujeme to, aby se produkt dostal na dosah ruky. Zákazníci si mohou vyzkoušet více příchutí a pak je za lepších podmínek koupit na webu,“ popisuje Krejčík. Do budoucna prý firma počítá i s modelem předplatného – produkt by stál méně, ale zákazník by ho odebíral předem daný časový úsek.

Kromě vývoje nových produktů a vylepšení stávajícího (jeho šestá verze bude příští rok) se nyní zakladatelé Many soustředí hlavně na zahraniční trhy. Na tom nejbližším, německém, nyní probíhá zalistování do obchodních řetězců, e-shop už v Německu i Velké Británii, která je další na řadě, funguje. Kromě toho firma prodává v šesti zemích i prostřednictvím největšího internetového tržiště na světě, Amazonu. Na tom německém se dá balení hnědé Many po dvanácti kusech koupit za 42 eur, což znamená 94 korun za kus. V tuzemském Tesku se podle webu řetězce prodává za 80 korun.

Partner s penězi i zkušenostmi

Krejčík se vždy držel zpátky a nechtěl se zadlužit. Projekt od počátku financovali jeho tvůrci z vlastních zdrojů a z vybraných peněz na Startovači, čemuž prodej online nahrával. Tam totiž na rozdíl od kamenných obchodů nejprve zákazník zaplatí a až pak dostane zboží.

Expanze ovšem bude stát čas a peníze. „Pro vstup na zahraniční trhy začínáme přemýšlet, že ve zhruba třetím čtvrtém kvartále zahájíme road show na výběr strategického partnera pro globální rozvoj Many,“ uvádí Krejčík. Aby se značka mohla dostat na deset trhů, potřebuje zhruba miliardu korun.

Partner získá významný podíl na vlastnictví Many, ale měl by mít kromě peněz i zkušenosti se vstupem na americký či jiný trh. Nyní Heaven Labs připravuje prezentaci pro investory.

Krejčík, který je se 70 procenty největším společníkem ve firmě, přemýšlí přitom i nad dalšími formami získání peněz na expanzi. „Třeba zapojit všechny naše zákazníky, to by se nám hodně líbilo,“ uvádí s tím, že formátů, jak to udělat, je více od vstupu na burzu po využití kryptoměn. „Díváme se na všechny možnosti,“ dodává.

„Rozhlížet se budeme po celém světě, ale primárně budeme hledat evropského partnera. Byli jsme kontaktováni třeba fondem ze Silicon Valley, ale já si nedokážu úplně představit, že bychom v tuto chvíli měli strategického partnera v Americe,“ uvádí. Vyloučit to ale nechce.

Mana nicméně už na českém trhu nasbírala nějaké zkušenosti, jak obtížné a zdlouhavé je proniknout do regálů. „Víme, že zhruba rok trvá od zahájení listovacího procesu po to, než se začne dít nějaká aktivita v pohybu zboží,“ tvrdí. Spletli se zhruba o dva tři kvartály a výsledkem byla velká spousta vyrobeného zboží na skladě, v němž pak vázly peníze do doby, než se prodej rozhýbal.

Nyní bude totéž řešit v Německu, Velké Británii a možná i v USA. Na trhu si vždy Mana hledá lokální tým a také výrobce, který je schopen jejich výrobek zabalit. Z Česka totiž putuje prášek v obřích tisícilitrových pytlích do dané země a tam se teprve rozděluje do menších sáčků a plní do lahviček jako nápoj.