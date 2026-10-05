V podivném obchodním soukolí kolem e-shopu Mamut.cz zmizelo na 400 tisíc kusů elektroniky, včetně sto tisíc iPhonů. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v případu trestně stíhá tři lidi – Břetislava Janouška a dva bývalé manažery provozovatelské firmy Mammoth, bratry Jana a Ondřej Měřínské.
Majitel Unicornu Vladimír Kovář nyní čelí obřím žalobám. Miliardové odškodné po něm požaduje skupina J&T i insolvenční správce zkrachovalé společnosti Mammoth Pavel Fabian, kteří se mu snaží přisoudit odpovědnost za vzniklou škodu. Kovář jakákoli pochybení odmítá s tím, že se sám stal obětí rozsáhlého podvodu.
Kam odteklo půl miliardy na provizích?
Nový právní tým kolem advokáta Michala Žižlavského, který si Kovář najal, nyní vytáhl do boje s novými argumenty. Poukazuje na masivní toky peněz, které směřovaly přímo k Janouškovi od firem spojených s dodávkami hardwaru.
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Vedle 98 milionů korun od J&T Leasingové společnosti měly k Janouškově firmě J.A.E. přitéct další stovky milionů od společností General Technologies a Z + M servis, které figurují v řetězci dodavatelů pro T-Mobile. Dvojice firem eviduje celkem 232 provizních faktur za více než 392 milionů korun. Celkově tak Janouškovi lidé a firmy inkasovali od těchto subjektů téměř 491 milionů korun na provizích.
„Tři firmy ze stejného řetězce platily provizi jedné firmě ovládané Janouškem na jeden a týž účet. Otázkou zůstává, co za těch bezmála 491 milionů korun tyto firmy vlastně dostaly,“ ptá se Jan Charvát, tiskový mluvčí společnosti Fedcba (bývalé Plus4U), pod kterou krachující Mammoth patřil. Poukazuje i na to, že samotnému Mammothu Janoušek vyfakturoval jen necelých 32 milionů.
Společnost General Technologies navíc podle Kovářova tábora uzavřela smlouvu s Janouškem už v prosinci 2018 – tedy dva roky předtím, než do obchodu vstoupila J&T.
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Zástupci dotčených společností však nařčení rázně odmítají a tvrdí, že se Unicorn pouze snaží odvést pozornost od vlastních selhání.
„Vyvozovat z vyplacení zprostředkovatelských provizí jakékoliv domněnky o nadstandardně blízkých vztazích je nesmysl a účelová dezinterpretace. Provize a bonusy za zprostředkování obchodu jsou v byznysu standardní praxí,“ reagoval pro Hospodářské noviny Petr Sprinz, právní zástupce J&T z kanceláře Resolv.
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Podobně reaguje i Jakub Hlína, advokát zastupující společnost General Technologies. Upozorňuje, že jeho klient je v řízení vedeném NCOZ v postavení poškozeného a dodávky zboží do skladu Mammothu řádně proběhly, což potvrdily i soudy.
„Skupina Unicorn dodnes věrohodně neobjasnila, komu byla tato zařízení následně prodána a kde se nachází. Je spíše na nich, aby vysvětlili, zda měli jednání svých manažerů pod kontrolou,“ uvedl Hlína pro HN s tím, že Janoušek se dlouhodobě prezentoval jako člen top managementu Unicornu přímo na webu skupiny.
Spory zaměstnávají české soudy a policii již déle než tři roky. Původní obchodní model počítal s tím, že elektronika nakoupená od T-Mobilu či J&T projde e-shopem Mamut.cz k Janouškovým firmám a odtud k zaměstnancům a příbuzným z okruhu Unicornu. Zboží za miliardy korun se však ztratilo a insolvenční řízení i trestní stíhání stále probíhají.