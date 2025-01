Insolvenční správce obchodu Mammoth popřel pohledávky T-Mobilu za 3,1 miliardy

Mammoth skončil v insolvenci poté, co z něj údajně zmizelo 107.000 iPhonů a 361 000 sluchátek Apple dodávaných T-Mobilem a společností J&T Leasing. Zařízení měla přes Mammoth putovat do firem SBJ Trade a J.A.E. podnikatele Břetislava Janouška, které měly část z nich následně pronajímat koncovým zákazníkům. Finální rozhodnutí o oprávněnosti pohledávek tak bude na insolvenčním soudu. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

„Při přezkoumávání přihlášených pohledávek se ukázalo, že dokumentace mezi společnostmi Mammoth a T-Mobile má ve více ohledech nedostatky. Z naší pozice v tuto chvíli nemůžeme uznat ani část pohledávek,“ uvedl insolvenční správce Pavel Fabian.

Insolvenční správce byl podle mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivé více než rok a půl zcela pasivní a nebyl schopen pohledávky přezkoumat, ačkoli mu operátor poskytl maximální součinnost. „Nyní svoji odpovědnost přehazuje na soud a popírá dodávky statisíců kusů elektroniky kvůli několika stovkám špatně zapsaných sériových čísel. Pokud je důvodem popření celé přihlášené pohledávky skutečnost, že insolvenční správce nezvládl za rok a půl ověřit vady necelých 900 kusů dodaného zboží, pak fatálně nezvládl svoji činnost. Takový postup insolvenčního správce je podle našich právních zástupců velmi nestandardní. Máme podezření, že ze strany insolvenčního správce se jedná o účelové jednání,“ reagovala Šedivá.

Minulý rok insolvenční správce popřel také valnou většinu pohledávek, které za svou společností Mammoth přihlásila její bývalá mateřská skupina Unicorn. Z přibližně 81 milionů, které byly přihlášeny, insolvenční správce popřel pravost pohledávek za zhruba 77,7 milionů korun.

Pohledávky druhého největšího věřitele, společnosti J&T Leasing, insolvenční správce uznal ve výši 1,6 miliardy a dalších 300 milionů popřel. „Rozhodnutí insolvenčního správce o popření pohledávek největšího věřitele v insolvenčním řízení se společností Mammoth nemá žádné dopady na pozici J&T Leasingové společnosti ani věřitelského výboru. Pohledávky J&T Leasingové společnosti v hodnotě 1,6 miliardy korun jsou v řízení ze strany správce potvrzené a o zbylých rozhodne soud,“ řekla ČTK mluvčí J&T Monika Veselá.

Mammoth je v insolvenci od roku 2023. Těsně před začátkem insolvenčního řízení nechali jednatelé Mammothu a jeho mateřské firmy Plus4U spojené s Unicornem vypnout datová úložiště, kde se měly nacházet indicie pro rozkrytí celé kauzy. Podle zástupců Plus4U byla data zálohovaná, neztratila se a jsou k dispozici insolvenčnímu správci. V průběhu insolvenčního řízení se ukázalo, že z Mammothu průběžně plynula podstatná část peněz nejen k jednotlivým společnostem holdingu Unicorn, ale také přímo k jeho vlastníkovi Vladimíru Kovářovi. Ten později část peněz vrátil. Kauzou se zabývá také Národní centrála proti organizovanému zločinu.