Neprodané ovoce sní papoušci, polníček zase leguáni. Řetězce „krmí“ zoo

„S jihlavskou zoo jsme začali spolupracovat v listopadu 2020, dvakrát týdně do ní putují dvě palety odepsaných plodin,“ říká Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl. Ovoce a zelenina se tak nemusí zbytečně vyhazovat.

Jde o neprodané zboží či neprodejné zboží, které nesplňuje například estetické kvality, blíží se konci spotřební doby nebo má lehce po expiraci. „Každopádně pokud by člověk ohlédnul od těchto věcí, většina dodaného zboží by se dala normálně sníst i lidmi, tudíž pro zvířata je zcela nezávadné,“ říká mluvčí Zoo Jihlava Martin Maláč.



Pracovníci jihlavské zoo si musí pro ovoce a zeleninu dojet do zhruba 30 kilometrů logistického centra. Podle Maláče si pokaždé přivezou několik desítek až stovek kilogramů. „Průměrně odhaduji, že jde při každé cestě tak 200 kg ovoce a zeleniny,“ říká Maláč.

Zaměstnanci zoologické zahrady však musí přijaté zboží velmi důsledně kontrolovat. Ovoce a zeleninu přebírají chovatelé, kteří se starají o „svá“ zvířata. „Z Lidlu již sice chodí přebrané a skutečný odpad zůstává u nich, ale přeci jen ve velkoskladu nemají za úkol vybírat kvalitní potravu pro naše zvířata,“ dodává mluvčí.

Důsledná kontrola

Podle Maláče zhruba čtvrtinu až třetinu vyřadí jako nevhodnou pro zvířata. „Zelenina je třeba zdravá, ale nať je již nahnilá nebo naplesnivělá, a protože dnes se obecně ví, že plísně jsou prorostlé v celém kusu dávno před tím, než jsou vidět navenek, takové kusy vyhazujeme,“ vysvětluje Maláč.

Podobně je to třeba se shnilými paprikami. „Pokud je v balení jedna shnilá paprika, ale ostatní zdravé papriky v sáčku jsou od té shnilé ulepené, takové také již nezkrmujeme,“ říká. Následná péče o nemocné zvíře by totiž podle něj byla mnohonásobně dražší než samotná potrava.

Každé zvíře potřebuje k jídlu něco jiného. „Chováme třeba specifické druhy klokánků, které se živí hlavně houbami. Někteří plazi, jako leguáni fidžijští a trnorepové, potřebují kvalitní listovou zeleninu. Tropické ovoce dostávají papoušci a drápkaté opice,“ uvádí Maláč. Na malinách si může pochutnat medvěd malajský, na mrkvích či jablcích zase žirafy.

Klokánek rudohnědý se živí především houbami | foto: Zoo Jihlava

Úspory i složitá organizace

O omezení plýtvání se snaží i jiné řetězce. Například Penny Market začal nově spolupracovat se Safari parkem ve Dvoře Králové. I zde zboží prochází důkladnou kontrolou. „Během prvního týdne, kdy projekt po dlouhých jednáních zkoušíme, prakticky nic, co by bylo nutné zkompostovat, do safari parku nedorazilo,“ říká Michal Šťastný, tiskový mluvčí Safari Parku.

Rovněž zdůrazňuje, že spolupráce nevznikla z důvodu finanční úspory. „Úspora je zanedbatelná. Spíš to děláme kvůli tomu, aby nevznikl zbytečný odpad,“ doplňuje Šťastný.

Další z výhod spolupráce maloobchodů se zoologickými zahradami je podle zástupců zahrad ta, že se zvířata dostanou ke krmivu, které je drahé a obtížně sehnatelné. Maláč z jihlavské zoo jmenuje například manga, avokáda, maliny, borůvky, houby nebo čerstvou naťovou zeleninu jako je polníček, rukola či čekanka. Podle něj je však velice složité vyčíslit, kolik jihlavská zoo díky spolupráci s Lidlem ušetří. „Řádově jde o několik set až tisíc korun týdně,“ odhaduje.

Šťastný upozorňuje na to, že spolupráce s maloobchody vyžaduje důkladnou organizaci s vedoucím oddělení výživy. „Ve snaze fungovat jako dobrý hospodář tedy vítáme úspory, na druhou stranu je ale nutné zajistit stálost určitého sortimentu a také naplnění ‚potravinových košů‘ tak, aby naše zvířata dostala vše, co potřebují. Z toho důvodu je spoleh na to, že ‚něco dorazí‘, poměrně složité,“ vysvětluje Šťastný.

Zoologická zahrada totiž nemůže riskovat, že některé položky z jídelníčku zvířat vypadnou. „Na stranu druhou se v případě, že se naopak některé druhy potravy sejdou ve větším množství, než zvládneme promptně spotřebovat, vystavujeme riziku vytváření odpadu. A to jistě nechceme,“ uzavírá Michal Šťastný.