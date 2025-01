Česká ekonomika ukazuje známky oživení, spotřebitelé však zůstávají obezřetní

12:36

Český trh začíná pomalu ožívat, ukazují to data společnosti NIQ, kdy v posledním čtvrtletí rostly prodeje jak potravin, tak i spotřebního zboží. Loňský rok byl rokem stabilizace, následující by mohly být ve znamení obnovy a česká ekonomika by měla podle odhadů růst o 2,4 procenta.