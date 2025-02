Mall.cz definitivně končí. Polské Allegro ho vypne na konci března

Polské Allegro přední e-shopy s elektronikou Mall a CZC koupilo na přelomu let 2021 a 2022. „Dokončujeme přechod na novou platformu, zachováváme to, co mají zákazníci rádi, a přidáváme výhody platformy Allegro,“ uvedl viceprezident Allegra pro mezinárodní vztahy Giuseppe Panarese.

„Čeští a slovenští zákazníci Mall velmi dobře znají, jde o místní e-shop s dlouhou historií. Dokončujeme přechod na novou platformu, zachováváme to, co mají zákazníci rádi, a přidáváme výhody platformy Allegro,“ říká Giuseppe Panarese, viceprezident pro mezinárodní 1P ve společnosti Allegro.

U výrobků zakoupených na Mall do 31. března letošního roku bude podle Allegra platit dosavadní způsob vrácení či reklamací. U produktů zakoupených později se proces bude řídit pravidly online tržiště Allegro. Pokud lidé na Mall neuplatní dárkové poukazy do konce března, mohou je vyměnit za Allegro poukazy. Polská skupina v tiskové zprávě rovněž uvedla, že výrobky Mall budou kurýři zákazníkům nadále rozesílat ze skladů v Česku.

E-shop CZC.cz ve finančním roce trvajícím od 1. dubna 2020 do 31. března 2021, tedy předtím, než ho koupilo polské Allegro, zvýšil meziročně tržby o 30 procent na 5,5 miliardy korun. Odbavených objednávek tehdy bylo 1,5 milionu, informovala už dříve ČTK firma.

Celkové tržby a další provozní příjmy Allegra se za rok 2023 zvýšily o 13,8 procenta na 10,25 miliardy zlotých (více než 60 miliard Kč). Celkově hospodaření Allegra předloni skončilo s čistým ziskem 284,1 milionu zlotých, zatímco o rok dříve měla firma ztrátu 1,92 miliardy zlotých.

V loňském třetím čtvrtletí obchodní skupina Allegro zvýšila hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 5,4 procenta na 674,7 milionu zlotých (téměř čtyři miliardy Kč). Tržby společnosti meziročně vzrostly o 7,8 procenta na 2,62 miliardy zlotých.