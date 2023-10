Padlí solárníci z Maliny znovu slibují dokončit zakázky, na tahu je ale soud

Nyní má Malina asi 850 rozpracovaných zakázek. Některé z nich jsou těsně před dokončením. Vedle toho je ještě asi 2 200 klientů, kde není rozpracováno nic.

Firma nyní zvládá dokončit klem dvaceti zakázek týdně. „Podle mě je to velmi nízká rychlost. Pracujeme tedy na zrychlení. Sjednali jsme několik firem, které s tím pomohou. Kapacity potřebujeme navýšit. Plánujeme schůzky s elektrikářskými středními školami. Na drobnou výpomoc student stačí. Rozpracované zakázky chceme dodělat do konce února,“ uvedl ve čtvrtek nový člen představenstva firmy Lukáš Uhl, který dříve působil jako provozní a následně generální ředitel společnosti DameJidlo.cz, zastával pozici krizového manažera společnosti ZOOT a pracoval pro insolvenčního správce a věřitele v insolvenčním řízení Pietro Filipi.

Spolumajitel energetické holdingu Cyril Regner na setkání přítomný nebyl. Na dotaz, kde aktuálně je, Uhl odpověděl, že pravděpodobně v cizině, kde má Regner další podnikání.

Na dokončení nerozpracovaných zakázek firma potřebuje víc peněz, které ale nemá. „U nerozpracovaných zakázek je potřeba, aby společnost nesla plné náklady na zakoupení a realizaci. Vedle toho je pak doplatek v průměru 200 tisíc na straně zákazníka. To ale bohužel nevychází, firma doplatek potřebuje nyní, protože peníze nemá, je v insolvenci,“ uvedl Uhl.

Na konci léta pak insolvenční správce souhlasil s navýšením ceny o sto tisíc u nerozdělaných zakázek. „Celkově tak lidé s nezapočatou zakázkou zaplatí o sto tisíc více. To se vyzkoušelo u pilotních 25 lidí, kteří už mají hotovo, většinou se pouze čeká na revizi. Ta proběhne asi do příštího roku. Pak to vyhodnotíme. Tento scénář je lehce profitabilní,“ vysvětluje Uhl.

Druhá možnost je, že firma pouze dodá materiál a lidé si fotovoltaiku nainstalují sami. Zde je ale problém, jak by vypadaly reklamace. „Toto nyní intenzivně řešíme,“ odpověděl na dotaz Uhl.

Firma tedy chce zcela dokončit rozdělané zakázky, zbylým klientům nabídne dvě možnosti popsané výše s tím, že mohou odmítnout a zůstat v pozici věřitele. Aby ale tento scénář firma mohla naplnit, potřebuje, aby ji věřitelé schválili reorganizaci. V opačném případě půjde firma do konkurzu. Jasno má být v úterý.

„Přihlášených pohledávek je asi za 600 milionů, to jsou lidé, kteří odstoupili od smlouvy,“ doplňuje Uhl s tím, že v případě konkurzu by pohledávky narostly na miliardu a půl. „Správce by začal rozprodávat majetek, měl by si tedy v takovém případě vzít i nenainstalovanou fotovoltaiku. Otázka je, jestli by ji lidé dali, bylo by velmi složité to z nich dostat zpátky. Výnos by byl tedy kolem 50 milionů, vedle toho jsou obří závazky. Průměrné uspokojení by bylo kolem tří procent,“ uvádí Uhl.

U reorganizace by podle něj uspokojení věřitelů bylo lepší, za každého dokončeného člověka totiž z jejich dluhů odpadne částka tří set tisíc. „Zbylí věřitelé by tak měli něco lepší uspokojení,“ míní Uhl. Na dotaz, co přesně se stalo s penězi, které od lidí vybral na zálohách nedokázal.

Vysátý trh

„Malina nakupovala komponenty do solárů za velmi výhodné peníze v Číně a napadlo ji, že by toto mohla dodávat do Čech a zároveň fotovoltaiky i instalovat. Majitel holdingu Cyril Legner tak dokázal na trhu dobře konkurovat cenou, trh prakticky vysáli,“ vysvětlil Uhl.

Právě to bylo firmě osudné. Zakázek bylo příliš a ona je nezvládala dokončovat. „Na jednu stranu měla firma obrovské množství zakázek. Bylo jich kolem dvou tisíc, které byly rozdělané, ale nedokončené. Když se začala realizace zdržovat, začali lidé odstupovat od smluv. V průměru celá realizace stála 500 tisíc s tím, že jako zálohu zaplatili šedesát procent. Odstoupilo asi tři sta lidí, takže by Malina měla vrátit necelou miliardu. To firma nebyla schopná zvládnout. Zároveň měla firma zaměstnance i drahý marketing. Z toho důvodu firma skončila v úpadku,“ vysvětlil Uhl, jak se firma propadla do potíží.

Problémy se zajištěním zakázek energetický holding Malina přiznal letos na jaře. V polovině května insolvenční soud rozhodl o úpadku. Soud tak učinil na návrh samotné společnosti. Ta v insolvenčním návrhu přiznala závazky, které zahrnují i vybrané zálohy, ve výši téměř 1,4 miliardy korun. Částka se však podle holdingu bude postupně snižovat s předáváním rozpracovaných zakázek. Celkem má Malina podle návrhu vybrané zálohy od 3 777 lidí.

Majoritním vlastníkem holdingu je Cyril Regner, menšinovým majitelem je současný předseda představenstva Jan Urban. Podnik zaměstnává kolem 135 lidí. Za minulý rok byla společnost ve ztrátě přes 186 milionů.