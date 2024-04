Naděje pro oklamané zákazníky Maliny, společnost Fotovolty slibuje řešení

Na řešení situace stále čeká více než 2,5 tisíce poškozených klientů, kteří v Holdingu Malina přišli o více než 1,5 miliardy korun. Reorganizace pod vedením společnosti Fotovolty a za přispění CAFT má proběhnout dvoufázově. V první fázi se zaměří na prosazování plánu reorganizace, který bude nejvhodnější pro poškozené věřitele. Ve druhé fázi se chce zaměřit společně s CAFT na jeho plnění a na dokončování zakázek mimo insolvenční řízení.

Společnost Fotovolty rázně vstupuje do kauzy, kde zatím vystupovaly jen spřátelené firmy či řešení iniciovaná Malinou. Obě strany se shodly na tom, že klíčové je zajistit dokončení zakázek v co nejvyšší kvalitě a v co nejkratším možném čase. CAFT a Fotovolty chtějí poškozeným klientům nainstalovat technologii od českých dodavatelů, převzít záruky a také poskytnout záruky na práci. Nejde však pouze o FVE, ale i o tepelná čerpadla. Fotovolty slibuje, že je schopna zákazníkům Maliny, kteří budou mít zájem, pomoci a že náklady na instalace nebude navyšovat.

„Vedle podpory návrhu reorganizace počítáme také ze strany CAFT s případným rozšířením instalačních kapacit a dodávek materiálů tak, aby došlo k řádnému a rychlému dokončení fotovoltaické elektrárny, případně tepelného čerpadla a stihl se termín, do kterého je možné čerpat dotace,“ vysvětlil Matěj Fejlek, ředitel společnosti Fotovolty. Jak potvrdil, firma se angažuje v nalezení řešení pro zákazníky Maliny již delší dobu. „Situace v hodlingu je stále dynamická,“ potvrdil.

„Chceme, aby Malina reorganizaci přežila a dodržela záruky klientům. Jsme silná firma a jsme schopni situaci řešit. Nynější zástupci Maliny chtějí utratit i poslední peníze, které v holdingu jsou. Je to zhruba 80 milionů korun,“ říkají zástupci firmy Fotovolty. V plánu mají právě z tohoto důvodu odstřihnout staré akcionářské struktury Maliny. S poškozenými zákazníky chtějí uzavřít nové smlouvy o dílo a zajistit jim instalace.

Snaha o řešení

Cílem nového restrukturalizačního plánu je také to, aby zákazníkům Maliny nepropadly schválené dotace. Státní fond životního prostředí ČR již dříve avizoval prodloužení lhůt pro realizace těchto fotovoltaik.

„Vítáme snahu nalézt řešení. Všem zákazníkům společnosti Malina, kteří mají u nás rozpracovaný dotační projekt, jsme vyšli vstříc a plošně prodloužili termín pro doložení realizace do poloviny příštího roku. Pokud dokončí a doloží projekt s nástupnickou společností, nic nebrání vyplacení dotace,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Aleš Hradecký, předseda CAFT považuje za nemorální to, co se v Malina Holding děje. Z těchto důvodů podal Cech akumulace a fotovoltaiky v této záležitosti již druhé trestní oznámení. Podle něj je návrh firmy Fotovolty naděje pro nebožáky, kteří byli Malinou hozeni do popelnice.

„Od pádu Maliny jsou zákazníci opatrnější, vedle ceny si hlídají i reference a platí nízké zálohy tak, jak jsme doporučili v našem desateru pro výběr fotovoltaiky,“ uvedl Hradecký. Podle něj se nejbližších měsících budou v Česku montovat další desítky tisíc elektráren a na oklamané zákazníky Maliny by se mělo dostat co nejdříve. „Proto podporujeme úsilí Fotovolty převzít iniciativu od Maliny,“ řekl Hradecký.

Malina původním slibům nedostála

Padlá Malina za sebou nechala několik tisíc poškozených klientů, kterým slíbila instalaci FVE do jejich domácností. Svým slibům však holding, vedený Cyrilem Regnerem, nedostál. Z klientů se tak stali věřitelé v jedné z největších českých insolvencí poslední doby. Od května minulého roku tak o osudu poškozených klientů rozhoduje soud a insolvenční správce.

Po peripetiích s obměnami managementu a hledáním směru se situace zdála být na dobré cestě, když na podzim povolil soud Malině reorganizaci, jejímž cílem mělo být dokončení rozpracovaných zakázek. Od té doby však společnost nestíhá a jsou ohroženy dotace klientů, přičemž nemalé měsíční náklady na správu padlého holdingu snižují zbývající majetek, a tedy i návratnost pohledávek klientů. V lednu Malina předložila nabídku čínské společnosti GoodHao, která se má stát strategickým partnerem Maliny a dodávat jí veškeré komponenty pro FVE. Velké pochybnosti však budí propojení GoodHao s majitelem Maliny, Cyrilem Regnerem.